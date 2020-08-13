【廣編】施華洛世奇25mm水鑽鑲嵌！首款愛情金酒超閃　水晶、心型浪漫設計

▲黑松聯手建廠68年的金門酒廠，跨足時尚領域，在2020(愛你愛你)這特別的一年，採用擁有120年歷史的奧地利精品品牌「施華洛世奇」頂級水鑽，推出見證愛情的「情定晶世金門高粱酒」。

圖、文／黑松提供

首款愛情主題金酒「情定晶世金門高粱酒」，限量奢華上市！黑松聯手金門酒廠，採用國際精品「施華洛世奇」水晶，以「水晶」、「戒指」、「心型」浪漫的設計概念，加上25mm璀璨耀眼的水鑽，打造出2020年最強愛情信物「情定晶世金門高粱酒」，即日起於全台菸酒專賣店陸續發售，8月18日於全家FamiPort開放預購(價格依各通路為準)。在一生只有一次的2020(愛你愛你)年，值得為珍貴的人送上”晶”喜！

見證愛情的「情定晶世金門高粱酒」，為詮釋戀人間的堅貞愛情，經歷時光的洗禮如同高貴水晶仍歷久彌新，以「水晶」、「戒指」、「心型」為設計概念，打造首款最奢華精緻的金門高粱酒！



黑松董事長張斌堂：「2020諧音是愛你愛你，我們特別在今年推出以愛為名的「情定晶世金門高粱酒」，採用了國際精品「施華洛世奇」水晶打造第一款愛情主題金酒，值得送給身邊最珍貴的人。」施華洛世奇長官也表示：「本次採用Xirius Cut鑽石切割技術，能帶出無與倫比的光芒，非市場上其他水晶能做到，希望今天將是與金酒黑松公司非常成功的長期合作的第一天！」