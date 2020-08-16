睡前瞄到「iPhone的神秘黑點」！她切換成記者模式狂查…意外搜出另1點功用

▲iPhone話筒上的小黑點。（示意圖／ETtoday資料照）



記者黃可昀／綜合報導

很多年輕人喜歡使用iPhone，但對於它的功能和設計未必完全熟悉。一名女大生日前準備睡覺時，無意間瞄到iPhone 6螢幕上方的小黑點，雖然這顆點一直都在，但平常沒仔細研究過它的功能，於是好奇心頓時被激發，立刻上網搜尋它的詳細資訊，意外獲得冷門知識。

原PO在「Dcard」表示，睡前她瞄了一下手機，看到螢幕上方除了內鏡頭、聽筒以外，還有一顆神秘的小黑點，突然好奇「咦？通話孔正上方的黑色點點是什麼？」接著開啟追根究柢的蒐集資料模式，從Google大神裡找到這個神秘黑點的真面目，「原來是距離感測器啊！」玻璃下方還有一顆「環境光度感測器」，一個晚上馬上得到2個新知識，查清真實功用後才安心地睡去，「有沒有人跟我一樣，睡前都特別會想一些特別奇怪的問題來搞自己的？」

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▲iPhone黑點正確名稱。（圖／翻攝自dcard）



據了解，iPhone聽筒正上方的「接近感測器」（Proximity sensor）是用來感應使用者的距離，假設在通話時，耳朵會貼近話筒，感測器偵測到以後就會使螢幕變暗，避免通話中不小心觸控到螢幕選項；旁邊的「環境光度感測器」（Ambient light sensor）則是依照環境來調整螢幕亮度，使用者在比較暗的地方螢幕就會變黑，在光源充足的地方螢幕就會跟著變亮。

網友看完紛紛留言，「怎麼這麼可愛哈哈哈」、「下一篇：手機後面多一個小鏡頭」、「好好笑我也會欸，像是我忘記某個單字或是某個題目的算法，我會不惜下床去查」、「之前換手機原本的膜沒撕，講電話完全聽不到，才知道有感應的東東」、「於是我剛剛爬起來開燈，研究了一下我的i8+。」