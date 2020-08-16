今年最大洪水通過三峽大壩！洪峰掃過「重慶泡在水裡」　碼頭水位超2.7M

▲三峽大壩。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地水災未平，15日的實時監測數據顯示，三峽大壩入庫流量在早上8時已達每秒6.2萬立方公尺，日前形成的長江第4號洪水正在通過大壩，據悉，這是今年以來最大的洪水。

受強降雨影響，長江上游支流沱江、涪江出現超出保證水位洪水，岷江及幹流瀘州至寸灘江段同樣有超出警戒線洪水，加上長江上游幹流寸灘站流量在14日清晨5時，已漲至每秒5.09萬立方公尺，長江水利委員會水文局其後正式發布，長江2020年第4號洪水已在長江上游形成。

14日早上10時，寸灘站流量為每秒5.53萬立方公尺，三峽大壩入庫流量為每秒5萬立方公尺/每秒，顯示長江第4號洪水已抵達三峽。長江水利委員會水文局15日指出，三峽入庫流量為每秒6.2萬立方公尺，出庫流量為每秒4.13萬立方公尺，壩前水位為154.31公尺。

中國氣象局也於15日宣佈，啟動重大氣象災害（暴雨）3級應急響應。中央氣象台則預測未來3天，西北地區東部、華北中南部、遼寧東部等地將有較強降雨，並發布暴雨黃色預警。

▲長江第4號洪水形成後，長江重慶儲奇門段水位明顯上漲，臨江物流市場被淹浸 。（圖／新華社）

受四川盆地暴雨影響，重慶提升防汛應急響應至Ⅱ級；第4號洪水過境重慶主城，巴南區魚洞下河碼頭水位超警戒水位2.7公尺，來到了187.7公尺，部分磁器口古鎮沿江被淹。

此外，四川什邡市一間養雞場日前在暴雨期間被淹，導致棚內原本的8500隻雞，事後僅剩下不到200隻，且剩下被水泡過的活雞或會傳播病毒，因而被統一無害化處理。養殖戶吳元秀表示，自己為雞場投資了30萬元人民幣，本身還有十多天雞就可出欄，但暴雨突然來襲，夫妻二人也只好無奈吞下損失。