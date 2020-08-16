鼓勵端正社會風氣　「服務利他獎」6年發出580萬

▲服務利他頒獎典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人中華民國服務利他促進會「服務利他獎」頒獎活動今年邁入第6年。目前所頒發獎金已達580萬，參加件數已超過1200件，參與人數更超過5000人。今年評選出社會組4件、大專組2件與高中組1件，合計七件，除頒發獎狀，另頒發獎金新台幣3萬元，政務次長蔡碧仲、法務部參事羅榮乾，嘉義市副市長陳淑惠、立委王美惠等人都到場觀禮。

▲副市長陳淑惠出席服務利他頒獎典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

得獎名單如下:

一、社會組：蔡明輝、田綵璇、黃麗娟、孫慶璋;服務於法務部台南第二監獄蔡又仁、熱心公益新住民蔣萌，嘉義市鳶尾花人文促進會總幹事陳莞庭



二、大學組:南華大學應用社會學系莊宛臻、陳芝螢、王心貝、汪芸臨、王思云、葉映岑、詹鈞蘭。南華大學生死學系，團隊成員：翁薏涵、鄭聖琦、周宥宏、魏貝耘、吳昌育、蘇敬儒。

三、高中組:國立華南高商，團隊成員：張語涵、王宇媫、呂昀臻、王子洋、葉子郡。



服務利他促進會的成立宗旨，提倡人與人之間彼此關懷、相互扶持及熱心公益之服務理念，彰顯愛己愛人、尊重關懷之品德教育價值觀，且身體力行付諸實現，藉以陶冶「言行合一」之誠信態度，端正純淨心性，營造溫馨、和諧的社會環境。





▲政務次長蔡碧仲、法務部參事羅榮乾於服務利他頒獎典禮 頒獎給獲獎學生。（圖／記者翁伊森翻攝）

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