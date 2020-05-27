宣傳品30元不是絕對標準？羅智強：蔡碧仲你去和陳定南下跪





▲法務部次長蔡碧仲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於立委質疑罷韓團體發送市價130元乾洗手，是否涉及賄選，法務部次長蔡碧仲指出，競選宣傳品超過30元，是法務部偵辦賄選的原則，但不是絕對標準。對此，國民黨立委羅智強痛批，「蔡碧仲你去和陳定南下跪」。

國民黨立委鄭麗文27日在立法院質詢時向蔡碧仲檢舉，罷韓團體發送市價130元抗菌乾洗手，附宣傳霸韓，涉及賄選。蔡碧仲當場受理，並表示將移送高檢署偵辦。

不過，蔡碧仲也說，所謂送競選宣傳品超過30元賄選標準，是法務部歷年查察賄選的一定標準，不是絕對標準，還要看個案，舉例來說，手中的筆看起來很漂亮，但他任檢察官時實際去批發商或製造商詢價，可能不用30元。

對於蔡碧仲的說法，羅智強27日在臉書痛批，「蔡碧仲，你去和陳定南下跪！」30元不是絕對標準，什麼叫不是絕對標準？是看黨證來決定嗎？

羅智強還說，選舉罷免，別的黨若敢送30元以上的物品，保證就是絕對標準，辦到底、打到死，但民進黨的側翼送130元以上物品，就不是絶對標準，現在的民進黨，對得起堅持30元標準的陳青天嗎？

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