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何篤霖兄打籃球心肌梗塞「倒地無意識」　霹靂警狂壓CPR救回

▲▼藝人何篤林兄倒地無意識，霹靂小組隊員林佳輝與交通隊組長陳信義接力CPR搶救不間斷。（圖／民眾提供，下同）

▲▼藝人何篤林兄倒地無意識，霹靂小組隊員林佳輝與交通隊組長陳信義接力CPR搶救不間斷。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局西側籃球場4月18日下午傳出驚險意外，73歲何姓男子運動時突發心肌梗塞當場倒地，臉色發青、完全失去意識，現場情況相當危急，所幸經花蓮縣警察局保安警察隊霹靂小組隊員林佳輝，現場緊急施以CPR救回，男子送醫後也順利恢復呼吸心跳。事後得知令獲救男子，竟是藝人何篤霖的哥哥，何篤霖20日也親自前往保安隊致謝。

事發當下，正在執行守望勤務的保安隊員警林佳輝見狀，第一時間奔向現場，跪地為男子實施心肺復甦術（CPR），並立即通報119。

▲▼藝人何篤林兄倒地無意識，霹靂小組隊員林佳輝與交通隊組長陳信義接力CPR搶救不間斷。（圖／民眾提供，下同）

隨後趕到的交通隊組長陳信義也加入救援行列，兩人合力操作自動體外心臟電擊去顫器（AED），在救護車抵達前成功穩住男子生命徵象，搶回關鍵的黃金救援時間。

47歲的林佳輝從警19年，經歷豐富，救援過程中，他曾因過去受傷、尚未完全復原的左手大拇指傳來劇烈疼痛，但仍咬牙持續按壓、不曾停手。所幸在員警接力搶救下，男子於救護車抵達前恢復心律，送醫後情況逐漸穩定。

據了解，在十多年前，林佳輝曾為突發心肌梗塞的外婆進行急救，最終卻無法救回外婆生命，此事直到今天仍是他心中的遺憾，也成為他此次堅持到底、奮力搶救的動力。

▲▼藝人何篤林兄倒地無意識，霹靂小組隊員林佳輝與交通隊組長陳信義接力CPR搶救不間斷。（圖／民眾提供，下同）

藝人何篤林（右）為哥哥獲救親自前往保安隊道謝。

藝人何篤霖前往警局致謝時表示，接獲通知時一度心急如焚，趕到醫院見到兄長插管治療，所幸經搶救後狀況迅速好轉，已拔管並轉入普通病房，恢復情形良好。何篤林說：「警察不只會抓壞人，也會救人，非常感謝警方第一時間的協助，沒有他們的專業與即時處置，哥哥的後果將難以想像。」

拼命救人的林佳輝表示，當天見男子無呼吸無意識，當機立斷施以CPR並通報支援，過程中也仰賴同仁協助調度AED與交通管制，才能得到令人辛慰的結果。

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