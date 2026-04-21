悍女動手打人「律師界炸鍋」遭判刑　台中律師公會：仍屬輕判

▲台中悍女先前毆打女律師今2罪各判1年2月、1年，律師公會認為仍算是輕判。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市個性兇悍林女先前因為跟弟弟的官司，接連傷害、恐嚇3名女律師，今日被依傷害罪判1年2月、恐嚇危害安全罪判1年，因林女還有另案，尚未定應執行之刑。台中律師公會理事長吳中和今日到庭聽判，認為還是相對輕判。

台中市律師公會理事長吳中和指出，傷害罪為5年以下徒刑，被害人被檢方求處判2年6月，法院判1年2月，相對偏輕，不算重判；另恐嚇罪為2年以下徒刑，中院今判1年，算中度刑期，比較可以接受，整體來說仍算輕判。吳中和表示，自己是受害者，也是台中律師公會理事長，有會員在執行職務受到傷害，公會予以關心，今天到場旁聽，明日也正好要開林女打吳中和巴掌案，吳將以證人身分出庭，林女也將被提審。

▲台中律師公會理事長吳中和認為稍輕，明日也將就林女打巴掌案出庭作證。（圖／記者許權毅攝）



本案源起一名林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女之弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊，林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師。

檢方認為，林女先後對對造之2名律師不滿，法敵對意識非低，依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

沒想到，今年3月17日林女因為該案出庭，當眾不斷怒嗆吳中和，甚至要吳把「記者名單交出來」，並當眾打了吳中和一巴掌，引起在場10多名律師不滿，質疑法警應該用現行犯逮捕林女，案件還擴大延燒到司法院層級。最終，林女因為事發後又在網路上放話「要殺人」，要殺害吳中和等律師，遭檢方當庭逮捕收押至今。