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故障上拖吊車竟收超速罰單！網砲轟：警察太混...苗栗警回應了

▲轎車故障上拖吊車，事後竟然收到超速罰單，引發網友砲轟警察太混了。警方表示會撤銷該罰單，追究疏失同仁責任。（圖／記者楊永盛翻攝）

轎車故障上拖吊車，事後竟然收到超速罰單，引發網友砲轟警察太混了。警方表示會撤銷該罰單，追究疏失同仁責任。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

真是烏龍罰單！苗栗一名網友在社群平台Threads分享一張超離譜罰單，1輛白色轎車因故障正由拖吊車載運，整輛車「四輪離地」，事後竟收到1張超速罰單，讓他傻眼發文直問：「我就問我要怎麼超速？」貼文曝光後，網友傻眼直呼「這絕對是史上最扯第一名！」苗栗縣警察局交通隊今（21）日表示，開單同仁疏失誤開罰單，將行文公路局監理單位撤銷此罰單，並對疏失同仁祭出行政處分。

郭姓網友昨代PO文指出，轎車賣給張姓女同事，3月6日中午車輛故障，請來拖吊車往卓蘭鎮方向行駛，結果事後收到離譜至極的罰單。罰單顯示，違規地點位於苗栗縣三義鄉跟卓蘭鎮之間的苗140線，該路段因保護石虎實施區間測速，白色轎車遭警方指控在限速60公里路段，車速達73公里，超速13公里，依法開罰1600元。

▲轎車故障上拖吊車，事後竟然收到超速罰單，引發網友砲轟警察太混了。警方表示會撤銷該罰單，追究疏失同仁責任。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲轎車故障上拖吊車，事後竟然收到超速罰單，引發網友砲轟警察太混了。警方表示會撤銷該罰單，追究疏失同仁責任。（圖／記者楊永盛翻攝）

不過，照片清晰拍下，受測白色轎車當時正固定在拖吊車架上，完全是被「被迫超速」。郭姓網友傻眼發文直問：「我就問我要怎麼超速？」照片曝光後引發數萬名網友按讚，並留言諷刺，「物理上您真的超速了！科學上您是被迫超速，哥您被硬上了」、「這就是傳說中的自動駕駛嗎？」、「本來今天收到超速罰單很氣的，看到你的罰單，我釋懷了」。

不過，更多網友對製單過程感到憤怒，紛紛砲轟，「這警察也太扯了，製單都不看照片嗎？」、「烏龍罰單還要民眾自己花時間申訴，真的很浪費社會資源」、「建議立法制裁承辦警察，罰單他繳」、「這警察太混了，應該列入考績懲處」。更有網友推測，這應該是區間測速系統自動偵測車牌後製單，但人工審核階段卻「完全失神」直接過關。

▲轎車故障上拖吊車，事後竟然收到超速罰單，引發網友砲轟警察太混了。警方表示會撤銷該罰單，追究疏失同仁責任。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣警察局交通隊副隊長邱永豐今表示，後端審核罰單同仁疏失，將追究祭出行政懲處，並主動行文監理單位撤銷此張罰單，另對實際超速的拖吊車重新開出罰單。

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