黑白切少東黑歷史曝光！也曾把人塞後車廂凌虐　1年後遭斷手腳丟包

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東某夜市知名黑白切31歲徐姓少東，19日遭打斷手腳塞進BMW後車廂內，丟包寶建醫院急診室外一案引發社會關注。而徐男黑歷史也隨之曝光，據了解，徐男也曾將人裝進後車廂，押到長治交流道毆打，被依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪起訴，該案目前正由屏東地院審理中。

▲31歲黑白切徐姓少東遭人斷手斷腳，全身是血丟包急診室外。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

近一年前爆糾紛 談判狂開11槍恐嚇

檢方調查，徐男與黃姓友人因與李男、魏男有糾紛，2025年5月9日晚間8時許，2人駕車前往屏東縣長治鄉一處香蕉集貨場與李、魏2人談判，2人才剛到香蕉場，就被李男持鐵棒朝車輛揮打。徐、黃見狀，分別從駕駛座、副駕駛座下車，持槍連續朝空中射擊11發子彈，來恐嚇在場的人。

談判不成將人塞進後車廂 被依2罪起訴

徐男因不滿魏、李報警處理，同年月11日深夜11時41分，又夥同另一名林姓男子前往位於屏東縣長治鄉某釣蝦場，要與魏、李進行談判，徐男見談判不成便與同夥將李男塞進車輛後座、魏男裝進後車廂，載往屏東縣長治交流道下方，持木棍狂毆對方，導致魏男受有頭部、四肢多處傷勢及橫肌紋溶解症，李男則是受有雙臂挫傷等傷害，最後徐男等人被依照槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪起訴，由屏東地方法院審理中。

事隔不到一年，徐男因糾紛遭另名陳姓男子與其小弟埋伏，押上車載往屏東市六塊厝偏僻處凌虐，還被打碎關節、斷手斷腳塞進後車廂，最後全身是血丟包於寶建醫院急診室外，由於傷勢嚴重，不排除有終身失能的風險，令人不忍直視。