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社會 社會焦點 保障人權

黑白切少東遭「打斷四肢」有內幕　主嫌聲押禁見！仍有3人在逃

記者柯沛辰／綜合報導

屏東黑白切31歲徐姓少東遭人埋伏押走，凌虐整整2個多小時，不僅四肢被打斷，還被塞進後車廂，載往醫院丟包，渾身是血命危。警方循線逮捕27歲陳姓主嫌，依殺人未遂等罪嫌移送，檢方複訊後聲請羈押禁見。目前仍有3名共犯在逃，全案持續追查中。

夜市名店少東遭2車包夾擄走　四肢粉碎性骨折命危

徐男是屏東某夜市黑白切少東，店家名列「屏東100碗」，是在地知名老店，不料19日下午他騎車外出時，行經上海路遭2車、4人駕車埋伏包夾，先是駕車高速衝撞，再將他押上車帶走，凌虐2個多小時，打到手腳均粉碎性骨折，才將他塞進休旅車後車廂，載到寶建醫院急診室前丟包。

警方火速逮捕犯案的陳男，但因還有其他共犯在逃，加上所犯殺人未遂等罪刑重大，因此檢方20日晚間向屏東地方法院聲請羈押禁見，目前還有3人在逃。

▲屏東寶建醫院丟包案，31歲男斷手斷腳、全身是血躺急診室前。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲31歲徐姓少東遭斷手斷腳、全身是血丟包急診室前。（圖／記者陳崑福翻攝）

7萬元交保金談不攏　徐男網路嗆聲再砸場擄人

據了解，徐男一名小弟先前被陳男人馬以介紹擔任白牌車司機為由，實則轉介前往中部擔任詐團車手，結果徐男小弟被捕，依詐欺罪嫌送辦，以7萬元金額交保。徐男不滿，要求陳男一方須負擔交保費用，但陳男一方推諉，稱當時是轉介司機工作，又不是介紹車手工作給徐男小弟，拒絕掏出7萬元，雙方因此在網路上互嗆。

徐男不甘吞下7萬元交保金，一查到陳男等人17日出現在屏東縣鹽埔鄉一間洗車廠，立刻撂人前往該洗車廠砸場，期間徐男一方還持刀割傷洗車廠一名員工。事後，陳男派人在醫院看護受傷員工，孰料，徐男又派人到醫院把看護受傷員工的陳男小弟擄走。

▲屏東寶建醫院丟包案，31歲男斷手斷腳、全身是血躺急診室前。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲警方找到作案用的BMW X6休旅車。（圖／記者陳崑福翻攝）

徐男嗆「你給我等著」揚言下一波要再擄人　結果遭設伏打斷四肢

屏東警分局獲報後，在醫院附近將徐男等人逮捕歸案，並依妨害自由、傷害等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，檢方訊後諭知2萬元交保。徐男交保過後，繼續忿忿不平地在臉書上嗆聲「你給我等著」，揚言下一波將再抓走陳男的另名小弟。

陳男忍無可忍，因此19日下午設伏將徐男擄走，特意避開頭、胸、腹等重要部位，只打斷徐男手腳四肢，教訓意味濃厚。至於全案確切發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

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