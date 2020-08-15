選務人士分析藍營3大失誤：李眉蓁選戰「韓味」太濃

▲李眉蓁在國民黨黨部宣布高雄市長補選敗選。（圖／實習記者方敬攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以超過7成的得票率，拿下67萬票，擊潰國民黨候選人李眉蓁的24萬票。對於，李眉蓁「333防線」失守，熟悉選務人士分析，藍營本次選戰，有3大環節失誤，包括「人選」、「團隊」與「整體策略」都沒到位，且「韓味」過於濃厚。

綠營熟悉選務人士表示，本次補選因為高雄市民罷免韓國瑜，藍營面對的本來就屬於「逆勢選戰」；因此，在「常理」上，策略應該要凸顯反省、謙卑，還有改革的銳意，這樣市民才看得到黨的努力跟誠意。

選務人士指出，江啟臣的首戰，從「人選」、「團隊」、「策略」，不僅沒有到位，連基本條理的層次都沒有，甚至把整場選戰打到「充滿韓味」。

首先，在「人選」環節，選務人士說，藍營讓本來有意願、學歷不差，而且也擁有雄厚地方經營實力的議員沒有辦法出戰，最後讓李眉蓁出征，只因為有韓國瑜的認可，試圖想要拉攏「韓粉」的能量，但從結果上看，卻是因「韓味」太重而慘敗。

其次，在「團隊」上，選務人士說，李眉蓁拿不出可以與陳其邁一較高下的政策觀點，拋出的是海水沖馬桶，這類讓高雄人搖頭的政策，再次讓陳其邁陣營，輕鬆就可以把她打成「草包」形象。

另外，選務人士說，李眉蓁陣營借用鄭照新、謝龍介等「韓味」濃厚的選將，甚至操作攻擊對手家人、打貪腐的負面手法，給高雄人有「韓國瑜又來了」的印象。

最後，在整體「策略」上，選務人士表示，從策略看幾乎注定「首戰即終戰」，台灣選民的特色，就是同情弱者，會對願意反省者感動，觀察國民黨的策略，從一開始就不知所云，還發生論文抄襲事件，到最後打貪腐手法，沒有一點讓高雄人看到在罷韓之後有反省的意思。

選務人士說，藍營最大的策略問題，在於複製去年韓國瑜總統選戰模式，這樣的結果只會激怒高雄人，江啟臣防線、333防線瓦解，一點也不會意外。

▲高雄市長補選，陳其邁出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）