快訊／高市補選投票率估45％　陳其邁破51.8萬就可宣布當選

記者陶本和／台北報導

高雄市長補選15日登場，民進黨候選人陳其邁國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政，三人一較高下。根據高雄市選舉委員會（選委會）預估，投票率約在4成5左右，比罷韓42.1％要高。依照本次選舉人數有230萬人估算，候選人只要得票超過51.8萬即過半，可宣布勝選。

▲高雄市長補選，支持者齊聚陳其邁競選總部歡呼。（圖／記者林敬旻攝）

高雄市長補選，各投票所自8時至下午4時止開放投票，受到連續幾天午後暴雨，選情冷淡，但投票率跟歷次補選差不多。根據選委會統計，此次選舉人數有230萬1597人，預計今晚7時當選結果出爐。據指出，選委會截至上午10時投票率是1成5，過去可以達到2成，預估市長補選投票率約4成5上下。

言下之意，依照本次選舉人數有230萬人估算，在投票率45％的狀況下，候選人只要得票超過51.8萬即過半，可宣布勝選。

過去有5次縣市長補選紀錄，第1次發生在1997年，時任桃園縣長劉邦友遭槍擊；第2次發生在1999年，時任雲林縣長蘇文雄病逝；第3次發生在2003年，時任花蓮縣長張福興病逝；第4次發生在2006年，時任台東縣長吳俊立涉弊停職請辭；第5次發生在2007年，時任基隆市長許財利猝逝。

▼高雄市長補選，陳其邁返回競選總部。（圖／記者宋良義攝）

