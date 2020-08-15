習近平：駕馭中國經濟大船　是對黨的重大考驗

▲中國國家主席、中共總書記習近平。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家主席習近平將於16日出版的中共黨媒《求是》雜誌，發表題為《不斷開拓當代中國馬克思主義政治經濟學新境界》的談話。習近平在文中表示，「在風雲變幻的世界經濟大潮中，能不能駕馭好我國經濟這艘大船，是對我們黨的重大考驗。」

《新華社》報導，習近平在講話中指出，馬克思主義政治經濟學，揭示了人類社會特別是資本主義社會經濟運動規律。他認為，面對極其複雜的國內外經濟形勢，面對紛繁多樣的經濟現象，學習馬克思主義政治經濟學基本原理和方法論，有利於掌握科學的經濟分析方法，提高駕馭社會主義市場經濟能力。

▲疫情持續，影響全球政治經濟情勢。（圖／CFP）

面對新型態的全球經濟情勢，習近平提到「創新、協調、綠色、開放、共享」的發展理念，重申要堅持以人民為中心的發展思想，用新發展理念引領中國的經濟發展。

習近平認為，「公有製主體地位不能動搖，國有經濟主導作用不能動搖」，未來要高度重視收入分配中存在的一些問題，不斷健全體制機制和具體政策，調整國民收入分配格局，持續增加城鄉居民收入，不斷縮小收入差距。

對外開放方面，習近平指出，要堅持對外開放基本國策，善於統籌國內國際兩個大局，積極參與全球經濟治理，促進國際經濟秩序朝著平等公正、合作共贏的方向發展。他說，要「堅決維護我國發展利益，積極防範各種風險，確保國家經濟安全。」

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