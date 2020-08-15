男急匯36萬給「參戰受傷女網友」　警神回：我演過《絕地任務4.0》你信嗎？

記者邱中岳／台北報導

北市1名退休公務員，日前跑到銀行表示要回款至國外帳戶，行員驚覺有異開始「關懷提問」，卻反被該名男子拒答且咆哮行員要求快點，警方獲悉後到場後，男子自稱有網友行李遭海關扣押，又因為戰事的關係住在醫院，所以央求他匯款美金1萬2千元救命。

▲1名女網友，自稱參戰住院，男子（左）急忙要回美金1萬2千元，遭警方阻止。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，66歲的張姓男子從公務人員退休，日前透過臉書認識1名女網友，且雙方全英文互聊，但日久生情後該名女子卻像張男聲稱「因為疫情關係行李遭查扣，還因參與戰事受傷住院」，央求張姓男子匯款1萬2千元美金協助醫療費用。

張姓男子隨即跑到中正區台新銀行城中分行匯款，行員發現張男匯款金額過大，且又是國外戶頭，於是主動上前關心提問，沒想到張男卻拒絕回答問題，甚至還對行員大聲咆哮，行員只能通知警方前往處理。

忠孝西路派出所警員林冠志獲悉後到場，張姓男才鬆口說，日前認識1名女網友，如果幫忙解決醫藥費用，可以馬上飛來台灣相聚，所以決心要匯款給該名女網友，警方一聽就知道張男遭詐騙，妙回「我是絕地任務4.0的男主角，你信不信？」

最後經過警方分析、勸說之後才讓男子認為是詐騙作罷匯款，警方也呼籲，民眾結交網友應注意，切誤因一時情迷而造成財物損失。

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