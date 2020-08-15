深圳盒馬生鮮爆員工確診　廣東多間超市「食物上架前先檢測」

▲盒馬生鮮傳出有員工確診。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

深圳市一間「盒馬生鮮」連鎖超市14日傳出員工確診後，廣東多家大型零售企業都提升了防疫措施，有的將全線海鮮產品下架，有的要求所有進口肉類、水產必須經過核酸檢測，合格才能上架，有的則對冷鏈、商品，以及貨架展開抽檢。

根據陸媒報導，大陸連鎖賣場華潤萬家表示，廣東地區的華潤萬家門店，包含線上到家平台，已全部下架所有海鮮產品，門店負責海鮮類產品的銷售人員全部接受核酸檢測，結果都是陰性，公司也加強了冷凍食品的進貨查驗，確保來源可追溯，做到源頭管控，嚴防疫情風險。

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華潤萬家指出，他們也全面檢查門店的原料進貨、加工製作、餐器具清洗消毒，並每2個小時對門店內的水產區域進行一次消毒，還要求所有員工配戴口罩，定時進行體溫檢測登記。

廣東蘇寧家樂福表示，公司在14日再度向門店要求嚴格執行防疫防控措施，每天對電梯扶手、購物車、購物籃、直梯按鈕、洗手間、賣場地面等區域進行高頻次消毒，所有員工佩戴口罩、手套上班。

蘇寧家樂福還要求各進口肉禽水產類供應商需提供核酸檢測報告，報告合格方可進貨、上架售賣。

廣東永旺超市表示，他們現在都要求員工盡量減少出省出市，若離開廣州需要報備，甚至要進行核酸檢測，沒問題後才允許上班，並「加碼」防疫防控，要求所有在冷鏈工作崗位的員工都做核酸檢測。

廣東永旺超市還說，從7月底起，每週相關監管部門會抽檢店內冷鏈食品包括進口海鮮水產、肉類的環境，包括對這些食品的外包裝、貨架等進行檢測。