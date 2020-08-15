八馬國際王文欽圓年少桌球夢　邀奧運國手下鄉經驗傳承　

▲王文欽(右三)邀奧運桌球國手陳秋丹、崔秀里、游鳳芸等人下鄉教球，希望藉由經驗傳承讓小球員技術紮根。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

八馬國際事業集團創辦人王文欽博士事業有成，出生嘉義的他，國小三年紀就愛上桌球運動，藉由桌球下鄉活動回饋嘉義，並希望藉由奧運國手的教導推廣桌球風氣，日前拜訪嘉義市長黃敏惠及議長蔡豐安推廣桌球紮根理念。15日更由嘉義市議長莊豐安以及王文欽組成雙打挑戰桌球奧運選手陳秋丹、崔秀里、游鳳芸，象徵性代表議會、企業合作，為此次桌球運動與社會關懷的合作揭開序幕。16日將舉辦奧運等國手與嘉義長青桌球隊交流賽，十隊報名參加比賽，其中九隊選手來自嘉義，透過桌球運動進行交流。

▲王文欽舉辦桌球交流賽。（圖／記者翁伊森攝）

王文欽，出生嘉義，表示自己國小三年紀就愛上打桌球，引進奧運國手及世界級國手，希望讓小朋友可以技術紮根。八馬國際事業集團長期推廣桌球運動，是年年獲得體育署頒發運動推手金質獎的社會責任企業，先是前進澎湖縣、台東縣後回到狀辦人王文欽的故鄉嘉義，活動今年邁入第三屆，除了二天桌球親子體驗營，特別在第三天舉辦長青桌球交流賽，期待幫助嘉義市發掘桌球潛力選手，也能為長青桌球運動愛好者，提供與奧運及國家級選手切磋的機會。

▲奧運國手陳秋丹下鄉教球。（圖／記者翁伊森攝）

王文欽獲邀成為世界最頂級德國國家研究機構長達近20年，是台灣少數直接獲邀成為WHO世界衛生組織科技會議WHA的資深科技組成員；專精物理學、生物學、血液分析、生化科技，特別在細胞營養科學研究。2010年起因緣際會，創辦【八馬國際事業集團】開始為台灣、亞州及世界民眾提供最佳細胞營養計畫，以及全方位健康生活解決方案。

▲八馬國際事業集團自辦桌球體驗營、交流賽。（圖／記者翁伊森攝）

王文欽秉持取之社會、用之社會理念，不僅是科學家、企業家、教育家，更是全世界各國家區域受歡迎的慈善家，疫情期間更逆向行動，展開台灣的社區關懷活動，計畫在全台386鄉鎮區里都設置實體的關懷據點，與當地政府、民意代表、社會仕紳合作，展開一系列務實、非營利社區關懷行動；目前已經營運及籌備中據點已經超過60個。

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