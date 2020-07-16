嘉藥羽球及桌球隊傳佳績　取得全大專運總決賽門票

▲嘉藥羽球及桌球隊傳佳績，為10月底的全國大專運動會總決賽邁出成功的第一步，全校師生為之歡欣鼓舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學在2020年全國大專運動會南區錦標賽傳來佳績，蕭仁傑在羽球一般男子組勇奪第1名，女子組桌球也不惶多讓，分別拿下一般女子組單打賽及團體賽亞軍，為10月底的全國大專運動會總決賽邁出成功的第一步，全校師生為之歡欣鼓舞。

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2020年全國大專運動會南區錦標賽，7月起於國立中山大學陸續登場，嘉藥羽球隊在教練王明瑞的帶領下，運管系蕭仁傑於羽球一般男子組勇奪第1名，消息傳來，讓整個嘉藥代表隊士氣大振，拿下冠軍的蕭仁傑欣喜地說，要把這個獎與教練分享，感謝教練一直以來的鼓勵與訓練。

桌球則由教練林麗華帶領，成績斐然，一般女子組個人單打賽由藥學系羅巧臻拿下亞軍，一般女子組也取得團體賽亞軍，將揮軍進入全大運總決賽，團體賽隊長陳麒嵋說，很榮幸能夠和球隊一起參與南區比賽，經過大家齊心努力幸運取得全大運複賽門票，希望在大運會能獲得好的成績，帶領學妹一起代表嘉藥爭取榮耀。

嘉藥運管系主任張秀卿表示，學校一向相當重視選手的訓練與培養，除了平日基本訓練外，賽前也會加強體能及戰略運用，培養團隊默契，除了體力上的加強心理層面也會照顧到，要參加選手抱持著平常心應戰，以表現出最佳狀態。在得知羽球隊、桌球隊捷報，除了感謝教練與選手的用心與努力外，面對10月底的全大運總決賽，她也期許選手們以認真拼戰精神，在全大運總決賽拿下更佳的成績。

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