徐永明300萬牽涉「大肚山政法商大咖」　檢故意書寫10字！讓法官押不成

▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北地檢署為偵辦立委集體收賄案，已陸續聲押4名立委在內的9名被告且獲法院裁准。不過徐永明雖然在家中被找到大量現鈔卻可以交保，引起外界關心。根據了解，由於徐永明自爆跟交通部長林佳龍借款300萬，事關「大肚山」政法商大咖，檢調擔心掀起政治風暴，於是在聲押書上寫下10個字，刻意讓法官押不成。

根據聯合報報導，徐永明家中被發現300萬元，徐永明對此供稱是向學長、交通部長林佳龍借款，用於黨務運作，甚至連台數科董事長廖紫岑也被傳出在交款現場。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

根據了解，檢調根據徐永明的的供詞深入追查，發現林佳龍與廖紫岑在2年前與其他商界人士共同捐助成立「大肚山產創基金會」，而基金會董事長是前法務部長施茂林。根據登記資料顯示，該基金會的捐助人，都是中部地區政商法界的知名人物。

也因為如此，檢調擔心掀起政治風暴，在徐永明部分已經設定好辦案紅線，甚至在聲押書的EXCEL附表上，徐永明的欄位幾乎空白，只簡單寫上「期約金額不明政治獻金」，不像其他涉案立委無論是收賄金額、帳戶等都寫好寫滿，讓律師也質疑是檢方刻意讓法官押不成徐永明。