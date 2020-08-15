　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

徐永明300萬牽涉「大肚山政法商大咖」　檢故意書寫10字！讓法官押不成

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐永明80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北地檢署為偵辦立委集體收賄案，已陸續聲押4名立委在內的9名被告且獲法院裁准。不過徐永明雖然在家中被找到大量現鈔卻可以交保，引起外界關心。根據了解，由於徐永明自爆跟交通部長林佳龍借款300萬，事關「大肚山」政法商大咖，檢調擔心掀起政治風暴，於是在聲押書上寫下10個字，刻意讓法官押不成。

根據聯合報報導，徐永明家中被發現300萬元，徐永明對此供稱是向學長、交通部長林佳龍借款，用於黨務運作，甚至連台數科董事長廖紫岑也被傳出在交款現場。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

根據了解，檢調根據徐永明的的供詞深入追查，發現林佳龍與廖紫岑在2年前與其他商界人士共同捐助成立「大肚山產創基金會」，而基金會董事長是前法務部長施茂林。根據登記資料顯示，該基金會的捐助人，都是中部地區政商法界的知名人物。

也因為如此，檢調擔心掀起政治風暴，在徐永明部分已經設定好辦案紅線，甚至在聲押書的EXCEL附表上，徐永明的欄位幾乎空白，只簡單寫上「期約金額不明政治獻金」，不像其他涉案立委無論是收賄金額、帳戶等都寫好寫滿，讓律師也質疑是檢方刻意讓法官押不成徐永明。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
女藝人鄭惠中潑漆李登輝肖像…再嗆「死有餘辜」10萬交保
6歲女童「下體冒菜花」…驚爆遭性侵50次！狼舅公下場曝光
韓國瑜站台秒爆金句：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

12歲少女怕懷孕！求問媽媽男友　他竟直奔汽旅示範「戴套」得逞

徐永明300萬牽涉「大肚山政法商大咖」　檢故意書寫10字！讓法官押不成

7旬翁偽造三倍券市面流竄　後2碼「這5組數字」要注意！

台南妹吃藥熟睡…媽男友「打光照下體」噁爛動作　她上半身濕熱嚇崩潰

快訊／貢寮砂石車深夜突逆向撞護欄！　車頭當場變形全毀

快訊／潑漆李登輝肖像遭逮…再嗆「台獨之父死有餘辜」　鄭惠中10萬元交保

從零再起的有錢生活！雲林男偽造三倍券…家中「神秘日記」內容曝光

大陸向國際半導體業「伸魔爪」！調查局：陸企疑在台成立子公司竊取關鍵技術

鄭惠中移送北檢再嗆「死有餘辜」…統派獨派爆衝突酸「中共打來一起死」

南投人夫不刷牙洗澡！內褲跟「哥哥共穿」瘋狂求歡　妻崩潰想離婚

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

12歲少女怕懷孕！求問媽媽男友　他竟直奔汽旅示範「戴套」得逞

徐永明300萬牽涉「大肚山政法商大咖」　檢故意書寫10字！讓法官押不成

7旬翁偽造三倍券市面流竄　後2碼「這5組數字」要注意！

台南妹吃藥熟睡…媽男友「打光照下體」噁爛動作　她上半身濕熱嚇崩潰

快訊／貢寮砂石車深夜突逆向撞護欄！　車頭當場變形全毀

快訊／潑漆李登輝肖像遭逮…再嗆「台獨之父死有餘辜」　鄭惠中10萬元交保

從零再起的有錢生活！雲林男偽造三倍券…家中「神秘日記」內容曝光

大陸向國際半導體業「伸魔爪」！調查局：陸企疑在台成立子公司竊取關鍵技術

鄭惠中移送北檢再嗆「死有餘辜」…統派獨派爆衝突酸「中共打來一起死」

南投人夫不刷牙洗澡！內褲跟「哥哥共穿」瘋狂求歡　妻崩潰想離婚

熱帶大陸氣團東移「台北市體感41℃」　午後雷雨區擴大

川普要民主黨讓步：將提供250億美元給郵政管理局

12歲少女怕懷孕！求問媽媽男友　他竟直奔汽旅示範「戴套」得逞

徐永明300萬牽涉「大肚山政法商大咖」　檢故意書寫10字！讓法官押不成

夏日防曬外套都在這！六大品牌兼具時髦＆機能　怕曬的女孩先來一件

南韓打造3萬噸級航母　可搭載「閃電II」F-35B戰機

共軍攻台「首戰即終戰」？　 康寧祥怒：馬英九不懂感恩

華裔女職業撲克選手遭「大型物品」性侵　活活燒死丟公園！案情大逆轉

謝長廷《日經》專訪：台灣防疫全球注目　最重要原因是實行民主

疫情不影響就學　北市教育局：國中小學生「先安置後補件」延長至109學年度

寶寶終於會爬行...卻只追著柴跑　爸心涼QQ：只好麻煩牠教兒子了

社會熱門新聞

6歲女童遭性侵50次…下體冒菜花

潑漆李登輝肖像嗆死有餘辜　鄭惠中10萬交保

夫不刷牙洗澡內褲共穿！瘋狂求歡妻崩潰

台南妹吃藥熟睡…媽男友「打光照下體」

雲林男偽造三倍券！家中「神秘日記」內容曝

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

假三倍券流竄　後2碼這5組數字要注意

女主播遭爆假未婚騙斗內！閨密貼喜宴照反被判賠5萬

快訊／貢寮砂石車突逆向擦撞護欄！車頭變形

老闆失聯陳屍　酒店小姐全哭慘

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

更多熱門

相關新聞

捲徐永明風波　林佳龍：陰謀論很誇張

捲徐永明風波　林佳龍：陰謀論很誇張

交通部長林佳龍今（14日）上午參加中彰觀光圈業者交流座談會受訪時指出，應該給檢調辦案空間，針對不實傳聞報導已委請律師追究，至於是否與下屆台中市長選舉有關？林佳龍說：「這些陰謀論真的是很誇張，不應該再加以渲染。」

徐永明曾表達困難！林佳龍沒借他

徐永明曾表達困難！林佳龍沒借他

他爆「徐永明收300萬鈔不電匯」秘辛：下級機關不想活

他爆「徐永明收300萬鈔不電匯」秘辛：下級機關不想活

被爆已被北檢就訊　林佳龍再駁斥

被爆已被北檢就訊　林佳龍再駁斥

查收賄案被施壓？高檢署一動作證實

查收賄案被施壓？高檢署一動作證實

關鍵字：

徐永明

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

6歲女童遭性侵50次…下體冒菜花

台中西屯、南屯22日4230戶停水23小時

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

潑漆李登輝肖像嗆死有餘辜　鄭惠中10萬交保

夫不刷牙洗澡內褲共穿！瘋狂求歡妻崩潰

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面