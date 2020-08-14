捲徐永明300萬風波　林佳龍斥「陰謀論很誇張」：已委請律師追究

圖文／鏡週刊

時代力量前黨主席徐永明家中保險箱傳出有檢調掌握之外的300萬元現金，掀起「案外案」風波。交通部長林佳龍今（14日）上午參加中彰觀光圈業者交流座談會受訪時指出，應該給檢調辦案空間，針對不實傳聞報導已委請律師追究，至於是否與下屆台中市長選舉有關？林佳龍說：「這些陰謀論真的是很誇張，不應該再加以渲染。」

林佳龍說，此案已經由北檢偵辦中，他非常樂意配合提供資訊，目前檢方也對外有所說明與釐清，他對於偵辦中的細節不予評論。林佳龍說，徐永明去年8月接任黨主席之後，曾經有表達黨務財政的負擔比較重，希望尋求社會各界的支持，但他與徐永明並沒有借貸的關係與資金往來。林佳龍表示，檢方已經都對外有所說明，他已經委請律師協助追究相關的法律責任，對於不實的傳言一定要求釐清，以正視聽。

對於此事是否涉及2022年台中市長選舉或派系鬥爭，林佳龍說，應該留給司法單位偵辦的一些空間，也期待台灣能夠有言論自由、新聞自由得來不易，我們應該尊重司法偵辦，不要去做政治上的揣測，應該讓證據說話，每一個人都能夠努力，來確保台灣得來不易的自由、民主，不要因為一個案件，涉及一些不實的傳言來指導辦案。他再度強調，「這些陰謀論真的是很誇張，不應該再加以渲染。」

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