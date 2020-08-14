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陳其邁地毯式大車掃：「韓國瑜又回來了　我以為今天是6月5號」

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陳其邁：韓國瑜又回來了　我以為今天是6月5號（圖／競選辦公室提供）

▲8月14日是選前最後一天，民進黨高雄市長候選人陳其邁把握最後機會，整天排滿車隊掃街行程。（陳其邁競選辦公室提供，下同）

地方中心／綜合報導

明天（8月15日）就是高雄市長補選投票日！民進黨高雄市長候選人陳其邁今（8月14日）上午在高雄市區進行地毯式的大車掃，針對前高雄市長韓國瑜站台事宜，陳其邁車掃前受訪時，忍不住有感而發的說「韓國瑜又回來了，我以為今天是6月5號。」假如他要回來，大家就比較辛苦一點，明天一定要出來投票。

今天是選前最後一天，陳其邁陣營把握最後機會，整天排滿車隊掃街行程，上午先在民進黨副秘書長林飛帆陪同下，橫掃左營、楠梓、三民、鼓山、鹽埕等區。下午則將在「會做事」連線首長，屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅的陪伴下，繼續從小港出發，一路掃過前鎮、前金、新興、苓雅區，最後直奔位於鳳山的選前之夜大造勢會場，耐力驚人。

陳其邁：韓國瑜又回來了　我以為今天是6月5號（圖／競選辦公室提供）

陳其邁受訪時說，韓國瑜又回來了，他以為今天是6月5號。在6月6日罷免投票那天，高雄市民已經做了決定，就是說希望有一個新的市長重新讓高雄能夠大步邁進。所以假如他要回來，大家就比較辛苦一點，明天一定要出來投票。

林飛帆則認為，相信韓國瑜還是會對他過去的支持者有一些號召力，不知道這對李眉蓁是好事還是壞事。但是無論如何，從一月的總統大選到六月份的罷韓投票，台灣人傳遞出非常強烈、清晰的訊息，就是我們不希望再有一個口惠而實不至的市長，再繼續待在這個位子上面，「我們需要一個真正踏實在面對各種政策的政策控，來替這座城市打下新的基礎、好的基礎。我們只有兩年的時間要拚四年。」

媒體今大幅報導中共吸收國會助理、媒體，並且企圖透過駭客攻擊健保資料庫。陳其邁受訪時說，不管是高雄也好，或是在整個國內跟東亞都有很多重要的事正在發生，比如說前幾天香港蘋果日報負責人黎智英因為撐香港、追求民主被逮捕；中國也發布要在台灣海峽南北邊進行挑釁，這都是破壞兩岸和平與穩定的現狀，尤其每次台灣幾乎到了選舉中國都會有這種軍事演習來恫嚇台灣。

陳其邁表示，不管是從大環境來看，或是高雄地方選舉，全世界都在關注，在這個關鍵的時刻，希望高雄或台灣能夠展現民主的態度，用民主來撐香港，當然也用民主來維持整個台海、尤其台灣民主的進步。

陳其邁：韓國瑜又回來了　我以為今天是6月5號（圖／競選辦公室提供）

這次選舉中數度力挺陳其邁的林飛帆說，他相信很多朋友今年已經投了兩次票都覺得有點疲憊、沒有回來的必要，但民進黨在市議會其實是少數，這場選戰是個很好的機會，讓未來的兩年的市府，可以有強大的民意基礎做後盾。

對於陳其邁每日的鐵人行程，林飛帆說，「我相信高雄就是需要這樣，不是整天睡過頭的市長。」

對於香港議題，林飛帆說，陳其邁在擔任行政院副院長期間其實幫助了很多香港的議題，香港的朋友來到台灣之後會有很多的需要，不管是生活、教育、工作都很多需要跨部會整合的工作。兩人共事這段時間都一直在處理香港的議題，相信大家都看見他的努力。

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