女友分手2年！魯蛇哥「月收35K→120K」完美報復　網驚見職業...狂搖頭

▲前女友想復合，原PO神報復！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

當金錢價值觀比談感情來得重要時，恐怕結婚才是惡夢開始！一名男網友抱怨，最近前女友得知他薪水三級跳，急著破鏡重圓，甚至開口談論婚事。而原PO好不容易花了2年走出情傷，決定來一場復仇記，故意曖昧調情，等到女友墜入情網後，再潑冷水反擊，掀起一票網友爽回，「不管真假，看了就爽！」

一名男網友在臉書《靠北女友》表示，兩年前被女友狠甩，主因是嫌棄他薪水低微、沒有未來性，隨著時間沖淡傷口，如今原PO也奮發向上，靠著進修拿到資淺船副（三副）資格，身價水漲船高，「月入從35K變120K左右！」

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殊不知前女友聽聞風聲，有意重歸舊好，而原PO趁著這一波長假，決定來個絕地大反攻，「我們又開始聊天，接著又很曖昧，持續了一個多月。」結果前女友按耐不住，反問「不是說好要娶我嗎？」

原PO思索了一番，帥氣回應「即便我很愛妳，我們也回不去了，昨天的我，妳愛理不理；今天的我，妳高攀不起！」語畢，渣女友也終於嚐到心痛的感覺，原PO報復成功！

文章曝光後，底下網友讚爆，「等你當上大副，可以再寫一篇」、「辛苦錢，這女生就算了吧」、「收入乍看之下似乎不錯，但長時間在海上工作，你的家人～你的老婆...你顧的到嗎？你好好想想，不過本篇文章倒是很勵志，加油」、「好女生不怕男人賺得少，只怕看不到男人的努力，能同甘共苦才是好對象」。

▲網友拍手叫好！（圖／翻攝靠北女友）



說到跑船職涯秘辛，有達人解釋，「竟然很多人不知道三副是啥，再升上去就是二副、大副、船長，船長月薪20萬以上，之後如果考上引水人，月薪40萬起跳，年薪上看500萬！但是個人覺得跑船非常辛苦，另一半不一定能够忍受你好幾個月不在身邊」、「 跑船24小時待命，可能半年才回一次家，高薪是正常的」。