2020桃園國際插畫大展　15國家102件作品注「疫」未來！

▲2020桃園國際插畫大展銀獎得主林佳蓉。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園國際插畫大展」13日舉辦開幕暨頒獎典禮，邁向第7屆的插畫大展不僅展出多國藝術家作品，藉由本屆競賽主題「未來？未來！」，體現席捲全球疫情的生活樣貌，揭示世界面臨的議題，用插畫遠眺你我的未來。即日起至9月6日，將在桃園展演中心1樓展場展出。

▲▼2020桃園國際插畫大展金獎得主是桃園插畫家，由母親代出席受獎及其《樹冠羞避- 1》作品。（圖／藝設中心提供）

今年的插畫大獎順應全球防治疫情及數位化潮流，以線上徵件方式報名，同時擴大向國際徵件，讓更多插畫的豐沛資源導入台灣。從14個國家、近千位參賽者中脫穎奪下金獎的是桃園插畫家卓霈欣《樹冠羞避- 1》，作品以樹叢植物共生，卻又保持距離的生態行為，呼應當下防疫新生活，銀獎及銅獎分別為林佳蓉《陪你悲傷》、季榆汝《星星牌-披星戴月 艱難時刻》。

▲銀獎得主林佳蓉作品《陪你悲傷》。（圖／藝設中心提供）

另外桃園限定的「桃畫獎」由陳圓禎《Summer Online Concert》獲得殊榮。展覽除了參賽者優異作品，也邀請烏克蘭、瑞典、澳洲、西班牙、越南、日本、馬來西亞等15位國際知名插畫家共同展出，共102件展覽作品，來自不同的視野，一起感受能量，開啟你的未來！

▲▼桃園限定的「桃畫獎」由陳圓禎《Summer Online Concert》獲得殊榮。（圖／陳秀江提供）



展覽除了「未來？未來！」競賽展區，並設計規劃過去、現在時間線等3個展區：「復古即創新」記錄插畫家們在藝術史、國家文化中如何得到認同，揉合經典復古於當代創作；「我畫故我在」以插畫家信手拈來的媒材、生活常見等恣意塗鴉；「畫外之音」由桃園藝術家的作品，看見世外桃源的復興鄉、記憶臺灣樹種製作成多功用樹皮的繪圖，以及將花卉結合創作等，闡述環境保育宣導。

展覽週末假日安排系列趣味工作坊，讓大小朋友都可以親手體驗，另外期間還有限量打卡兌換插畫玩味手錶，把握時間看展。

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