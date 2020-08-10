台中20多年老字號吃到飽麻辣火鍋將熄燈　網友不捨「跟父親最後共同回憶」

▲店家臉書宣布8月底熄燈。（圖／翻攝麻辣狀元崇德店臉書）

記者李忠憲／台中報導

已在台中經營20多年的吃到飽麻辣火鍋店「麻辣狀元」，本月底將熄燈，一公布就讓許多顧客不捨，趁結束前消費找尋回憶。老顧客更在該店粉專留言稱，「這是我爸生前吃的最後一頓吃到飽，是我和父親擁有最後共同回憶的地方」，不捨之情可見一斑。

麻辣火鍋店林立，但多數連鎖麻辣鍋價格偏高，主打吃到飽的「麻辣狀元」在高雄與台中都有分店，全盛期台中就有3家店。因為提供麻辣鴛鴦鍋，肉品、海鮮無限續點，更有知名進口高級冰淇淋可以大快朵頤，是網友公認CP值超高的麻辣鍋店。

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▲▼網友公認CP值最高，但仍不敵大環境不佳結束，紛紛留言表達不捨。（圖／翻攝麻辣狀元崇德店臉書）

只是，原本3家店到現在卻只剩下崇德店開業，加上今年初新冠肺炎疫情影響，店家雖祭出相關優惠，鼓勵愛惜食物，還推出平日見鍋底就打折優惠，卻仍不敵大環境不佳，7月底宣布將營業到8月底前。

網友得知紛紛留言感到不捨，其中網友賴先生更留言說，「這是我爸生前吃的最後一頓吃到飽，他很喜歡你們家的海鮮，每次來都至少要點滿滿兩盤的海鮮才過癮。你們的店是我和我父親擁有最後共同回憶的地方，突然知道要關店，感到非常捨不得。

另也有人說，吃了20年從向上路到現在，小孩從幼稚園吃到研究所，真的太可惜了，我家貴賓卡用了20年，會好好保存！」、「難過！vip卡只能留著紀念回憶了」、「太太說要把握機會怒吃五次」等，力表支持。

店家對於顧客肯定，除了深表感謝外也說，20年有許多歡笑跟淚水，感謝支持。月底崇德店結束後只剩下高雄有分店。如果台中有合適地點會繼續開業，到時會在臉書宣布。

・鎖水、舒緩、滋潤

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