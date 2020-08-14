許願池放水撈空！美水族館喊窮「打撈440公斤硬幣」花用

▲440公斤的硬幣。 （圖／翻攝自NC Aquarium at Pine Knoll Shores臉書）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國北卡羅來納州（State of North Carolina）一間水族館，因受疫情影響遊客不來，導致收入大幅減少，館方決定要把館內沉積15年的「許願池硬幣」全數撈出，以支付所有營運和日常護理費用。沒想到撈出的硬幣重達440公斤，經過清算後，會在下周公佈總金額。

水族館在臉書粉專《NC Aquarium at Pine Knoll Shores》PO文表示，館內有一座9公尺高的瀑布，歷年來遊客都會往裡面丟硬幣許願，上週趁著休館期間，工作人員抽乾瀑布內的水，把為數眾多的「硬幣」全數撈出，清算後發現重達440公斤，並邀請網友猜猜總金額是多少。

▲工作人員清潔硬幣花了很多時間。（圖／翻攝自NC Aquarium at Pine Knoll Shores臉書）

館方也於當地時間13日表示，整理硬幣和清潔花了比預期中還長的時間，工作人員還在繼續清理硬幣；而有一部份也已經送到當地銀行，所以請大家期待下周公佈的總金額。

貼文一出也引起網友熱議，紛紛在底下留言「我沒有意識到這是15年的硬幣.，我的第一個猜測絕對太低了.」、「希望你能得到很多錢來支援水族館！」、「 我敢肯定有幾千，很高興可以資助水族館，對你們來說，這一年真的很艱難！」