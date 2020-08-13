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楊麗花丈夫洪文棟　最高法院認證確實有私生子

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自稱是洪文棟私生子的徐國璋（左），向法院提出確認親子關係的訴訟，希望能認祖歸宗。（圖／記者張曼蘋攝）

▲徐國璋（左）獲得最高法院認證，確實就是洪文棟私生子。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

歌仔戲國寶楊麗花老公、骨科名醫洪文棟，於2018年11月過世，但他過世前兩年，就有一名57歲的男子徐國璋，出面說自己是洪文棟私生子，打起確認親子關係存在訴訟。一二審均判決洪文棟與徐國璋具有親子關係，楊麗花上訴第三審，最高法院審理後，13日駁回楊麗花上訴，徐國璋確實為洪文棟私生子。

骨科名醫洪文棟是新光集團的後代，外傳身家數十億元，也曾擔任過立法委員。他在2018年過世，享壽80歲。他與楊麗花結婚35年，雖然未生子，但感情相當深厚。至於本案乃因現年57歲的男子徐國璋在洪文棟過世前2年提出，當時洪文棟已經年老力衰，楊麗花等家屬也未出面說明本案。

而徐國璋起訴指出，母親徐英妹1956年與洪文棟交往，1962年5月17日生下他，母親獨力扶養。徐男說自己到10歲時，才被母親告知生父就是洪文棟，雙方相認。父子見面時，他也都叫洪文棟爸爸。徐氏母子後來到美國生活，一直到徐男18歲才回台灣，他還主張，洪文棟長期給錢扶養他們母子，包含購車、學費，母親的心臟手術等，超過300萬元，所以希望認祖歸宗。

一審士林地院審理時，洪文棟拒絕做親子鑑定。一審法院根據洪文棟花錢扶養的事實，再加上洪文棟拒絕鑑定，因此認定2人具有親子關係，判決洪文棟敗訴。一審法院判決後，洪文棟過世，由楊麗花與子女們承接訴訟，案件上訴第二審。高等法院二審審理後，楊麗花等人仍拒絕親子鑑定。最後高院認為，2人會面時，徐男均以「爸爸」稱呼洪文棟，洪文棟從未否認、駁斥；且洪文棟曾提供徐男生活費用，堪認洪文棟已釋明有事實足以認定兩造間有親子關係存在，因此二審駁回楊麗花等家屬上訴。

楊麗花再上訴第三審，最高法院審理後，認為楊麗花等家屬上訴不合程式，以程序事項為由，駁回楊麗花等人上訴，維持一二審認定，全案確定，徐國璋確實就是洪文棟的私生子。

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