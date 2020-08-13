台灣學生計算機年會疫情中舉行　廠商力贊防疫物資全台171所學校

▲台灣學生計算機年會在科技業廠商贊助防疫物資下日前順利舉行。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2020年適逢新冠肺炎（covid-19）全球疫情蔓延，但已連續舉辦7年的台灣「SITCON學生計算機年會」籌備多時仍順利於 8 月 8 日在中研院社科館舉行，SITCON年會順利舉辦仰賴包含知名的資安新創公司「ZUSO如梭世代」、「Onward Security 安華聯網」等新興科技產業愾贈口罩、消毒酒精等防疫物資，讓學生計算機年會得以順利進行。

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▲台灣學生計算機年會在科技業廠商贊助防疫物資下日前順利舉行。（圖／記者張君豪翻攝）

本屆「學生計算機年會」主題為「define student」希望透過各領域專家分享，能培養大學生觀察各領域事件發展與脈絡，從新定義自主學習未來的專長技術。年未邀請到中央研究院資訊科技創新研究中心博士後研究員李宏毅分享「機器學習的關鍵下一步」及國內頂尖資安專家，資料分析學者CIH陳盈豪以自身「駭入世界最深的海溝」獨特學習過程進行分享。

年會論壇則邀請到台灣人權促進會副秘書長何明諠、以及數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡律師，由g0v參與者子魚主持，探討在網路企業爭取營利、擴張影響力的路上，這些巨型、跨國、接近壟斷的資訊企業向使用者隱藏的訊息等問題，希望培養年輕學生世代「決定自己想看什麼說什麼」的資訊思辨能力。

今年學生計算計年參與者遍及全台 171 所大專院校及高中職學生，其中近 6 成為高中生，另今年度來自中南部學校數更是突破 5 成，顯示SITCON的影響力，逐漸形成，年會主辦方強調：對於「學生的社會責任」養成是核心價值，年會將持續不斷搭建適合的共學舞台，喚起全台不同領域的學生重視，而是形成以資訊實作為核心的生態鏈，躍動學生自主的學習革命。

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