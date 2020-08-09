返校注意！高鐵「大學生5折列車」增開14班　8/10凌晨開搶

▲高鐵大學生優惠列車增開14班。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

考慮到9月學生返校上學需求，高鐵公司於9月6日至9月12日期間，規劃「大學生開學返校5折優惠列車」，7天共增加14班車次，是用大學生5折優惠，明（10）日凌晨0時起開放購票。

高鐵公司表示，9月6日至9月12日期間，每日均增加各一班南下、北上車次，適用大學生5折優惠，其中南下817車次為上午10點自南港出發，北上818車次為上午10點25分自左營出發，7天共增加14班車次。

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高鐵公司表示，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

▲大學生優惠車票8/10開搶。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分之證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查，發現持大學生專案優惠車票乘車，而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，並得加收票價差額之50%違約金。

高鐵公司特別提醒旅客，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。