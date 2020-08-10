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不僅企業須擔憂　專家曝：5G世代「智慧家居」也有資安危機

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▲▼趨勢科技全球核心技術部資深協理張裕敏。（圖／趨勢科技提供）

▲趨勢科技全球核心技術部資深協理張裕敏。（圖／趨勢科技提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著5G網路世代來臨，各項應用技術也隨之快速發展，先前各家電信業者都指出，5G初期消費者將會以電信資費為主要重點，而到了中後期後，則將專注在各項應用中，「萬物聯網」的概念也將逐落實在居家當中。不過，隨著家中事物開始可以連上網，資安廠商趨勢科技就指出，方便的背後也藏有許多資安危機。

在5G世代，未來家中會有很多設備都有運算能力、聯上網路；趨勢科技全球核心技術部資深協理張裕敏就打趣地以「可聯網馬桶」為例，你有想過如果未來家中馬桶可以聯網，當你上完廁所按下沖水鍵時，此時手機跳出一則訊息告訴你「你家的馬桶已經被駭了，想要沖水嗎？那麼就要支付1塊比特幣。」

這個例子挺起來像是一個笑話，不過張裕敏認為，在未來這樣的情況是有可能會發生的；且在未來，家中可以聯網的事物將會相當多，舉凡像是空調、電鍋，或者是可聯網的車輛，未來都有可能是駭客的目標。

另一方面，張裕敏也提醒，駭客其實現在就已無所不在；舉例來說，不久前就有媒體報導指出，時下最流行的「快充充電頭」也會被駭客入侵，駭客會利用手機、平板，或者是電腦將惡意的韌體寫入快充設備當中。

當你下次使用這個被植入惡意韌體的快充充電頭進行充電後，裝置就將有可能因此被駭客入侵、鎖住裝置。如果要避免這樣的情況發生，張裕敏建議，最實際的作法就是不要把快充借給不認識的人使用，或是隨意與他人借充電頭替裝置充電，以免增加被駭的風險。

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