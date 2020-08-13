華航浪漫七夕包機明早開搶！2hrs高空放閃喝下午茶　再預告有隱藏彩蛋

▲華航將於8月22日推出「浪漫七夕、愛在華航」活動。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

七夕情人節即將到來，華航要帶旅客高空放閃獻愛！中華航空將於8月22日推出「浪漫七夕、愛在華航」活動，8月14日09:00起，即可在合作旅行社康福、雄獅、易遊網及山富旅行社購票，兩人同行經濟艙每人7,374元，另售有4組商務艙，每人8,899元。

華航在七夕情人節前夕，要帶著旅客搭上737-800機型、班號CI-2099（愛你久久）的60周年彩繪機甜蜜環島一周，下午3時15分從桃園機場出發，航程行經石垣島、恆春、綠島及宜蘭，時間約2小時。

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▲華航推愛你久久七夕包機，將帶旅客甜蜜環島一周在空中環島一圈。（圖／記者賴文萱攝）

「浪漫七夕、愛在華航」活動包括有限定版空中情人下午茶、比利時皇室御用巧克力及雙人門市下午茶體驗券、豪華商務艙盥洗包、機上免稅品情人專屬限定套組77折，若於網路預購免稅品，不限金額即贈送價值1,980元的Kellykiwi行李保護套。

另外，華航也先跟旅客預告，機上會有隱藏版驚喜，更有台北諾富特華航桃園機場飯店晚餐等，並提供飯店優惠住宿加價。

▲華航先前推出小小空服員獲得好評。（圖／華航提供）

華航eMall將於20日同步推促銷，蒐羅世界各地美物，讓消費者在為情人挑選禮物表達愛意的同時，也能同步享受環遊世界的樂趣，包括來自「法國頂級FAUCHON片裝牛奶及黑巧克力禮盒」、「義大利的佛羅倫斯花之女神美藝皂」、「瑞士TravelMall 3D專利按壓充氣頸枕」、「摩洛哥優油旅行套組」、「埃及神奇霜」、「韓國Vely Vely綠茶冰肌面膜」、「悅榕泰國麵包花旅行必備組」、「台灣咚ㄘ咚ㄘ竹喇叭」，以及超熱賣「中華航空輕薄款飛行夾克」、「華航環遊世界爆米花禮盒」等，都是推薦的理想商品。

8月20日至31日凡於eMall單筆消費滿6,000元，即可獲台北諾富特華航桃園機場飯店In Balance SPA芳療館抵用券兩張（共價值1,000元），總計150份；另外同時間，華航官方Facebook貼文也將有情人節抽獎活動，獎品包括華航推薦的環遊世界禮品及彩蛋商品，數量有限。

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