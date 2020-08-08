穿制服、梳包頭⋯華航「小小空服員」架勢十足！家長88節嗨翻拍不停

▲華航小小空服員登場。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

為歡慶60週年，中華航空推出系列活動，今（8）日舉辦「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，一早有許多小朋友化身空服員服務家長，下午「微出國」也將從桃機出發，行經日本領空再到花東海岸。

華航表示，小朋友們換上華航迷你版空服員制服、梳起包頭，架式十足。經過專業空服訓練教師指導，從帶位、安全教育到送餐，短短時間內的薰陶下，小小空服員各個有模有樣，現場家長笑得合不攏嘴，拿起手機、相機捕捉孩子難得的一刻，留下美好回憶。

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除了小小空服營，華航也安排家長和孩子一同參訪華航博物館，從歷史中感受華航60年一路走來的點點滴滴，亦學習航空基礎知識。

▲華航微出國下午啟程。（圖／華航提供）

華航表示，旅客在貴賓室用完五星級飯店餐盒後，下午即可搭機飛行。在機上除了可以享用精緻的限定版下午茶、購買免稅品，登機前還有摸彩活動，旅客只要拍照、打卡，就可以抽華航環保杯、鑰匙圈、環保袋等好禮；另外，大獎抽抽樂則是抽出了一名幸運兒，獲得華航區域線經濟艙來回機票一張。

接著，華航「微出國」體驗將從桃園國際機場出發，行經日本領空再到花東海岸，使用60周年彩繪塗裝的737-800機型執飛，班號CI-8820，在父親節這一天順勢向各位爸爸們告白我愛你。下周六8月15日，華航第二梯次「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動登場，預計將有神秘嘉賓與民眾一起同樂。