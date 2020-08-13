開南商工改名「開南高中」　落實「小學到大學」16年一貫教育

▲開南商工今起改名為開南高中。（圖／開南高中提供）

記者崔至雲／台北報導

擁有103年歷史，同時也是全台灣第一所私立職業學校的開南商工，今（13日）起更名為「開南學校財團法人台北市開南高級中等學校」。校長邢文斐指出，更名後的「台北市開南高級中等學校」將大步邁向另一個新紀元，實現從小學到大學的16年一貫的完整教育理想。

開南高中表示，回顧過去一個世紀，開南商工歷經了「台灣商工學校」、「 私立開南工業學校」、「私立開南商業學校」、「 台北市私立開南商工職業學校」、「 台北市私立開南高級商工職業學校」等好幾個階段的蛻變， 每一次的轉型都是配合國家教育政策和人才培育發展而不斷與時俱進，當然，在各個轉型階段中， 開南商工辦學的成果和作育英才的貢獻，一直都深獲社會各界高度的肯定和讚譽，更有「台灣企業家的搖籃」之美稱。

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邢文斐表示，未來開南高中除了持續著重學生專業技術的培養之外，也將致力「發揚務實致用、強化產業連結、推動創新研究、培養國際展能」的教學目標，同時將積極發展高中部、國中部和國小部，實現從小學到大學16年一貫的完整教育理想。

邢文斐也說，對於全體「開南人」而言，今日是開南商工創校百年以來最關鍵的轉型階段，未來期待與教學行政團隊齊心共同努力下，發揮關鍵的力量，延續「開南」 傳統核心精神，再創第二個百年奇蹟。

