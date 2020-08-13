18天前才犯案！台中男見騎樓窄「當她老公面前」再襲人妻胸…被逮喊：不小心

▲男子當著女子丈夫面前襲胸，卻稱「不小心碰到的」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名徐姓男子今年2月24日早上行經一處停放多台機車的騎樓，見空間狹窄，且有機可趁，竟當著女子小花（化名）丈夫面前，對小花襲胸得逞。對此，台中地院審理後，依性騷擾罪，將徐男判拘20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

判決指出，當時51歲的徐男走在騎樓，見小花朝自己方向走來，且該處剛好停放多台機車，空間瞬間變得相當窄小，他竟大起色心，利用狹小範圍，跑到小花面前阻擋去路，再刻意以右手肘觸碰小花左側胸部，藉機性騷擾得逞，而小花的丈夫在旁目擊全程，相當傻眼，立刻報警處理。

事後，徐男雖坦承有襲胸，但辯稱「我是不小心碰到的」；法官勘驗檢方調查紀錄，發現徐男於案發前的同年2月6日，就曾以「突然刻意移動至女子前方」的動作，藉機性騷擾得逞，另外監視器畫面全程拍下徐男襲胸經過，足以證明徐男的說詞明顯在卸責，不足採信，因此審酌後，判徐男拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

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