「小狗狂吠」16住戶怒連署報案！飼主遭罰2千…硬扯：是鄰居先敲鐵門挑釁

▲李女的愛犬不定時吠叫，讓附近16名鄰居相當困擾，決定連署報案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳羿妏／台南報導

台南一名李姓女子今年6月25日因愛犬不定時吠叫，造成附近鄰居困擾，經16名鄰居連署、報警後，被依違反《社會秩序維護法》第72條第3款裁罰2000元罰鍰，然而，她不服結果，認為是鄰居先敲鐵門所致，向法院聲請撤銷原處分。對此，台南地院審理後，依證據不足駁回，可上訴。

判決指出，李女提出聲明異議，認為是鄰居先故意敲鐵門，鐵門上也留下凹痕，另外原處分機關應提出「製造噪音、噪音衡量指數為何、是否超過標準、聲明異議人是否故意製造聲音、是否有人故意挑動狗吠」，若無上述證據，則應該撤銷原處分。

不過，經法官調查，李女曾於警詢時提到，她之前習慣給狗戴嘴套，但發現狗嘴巴有脫皮流血情形後，就沒持續讓牠們配戴，另外如有郵差或送貨員按門鈴、周遭有施工時、家人出入開關門，她家的狗都有可能吠叫。

法官基於上述說詞，以及16名鄰居的陳情書、連署書，認定李女的犬隻確實造成附近住戶困擾，再加上李女未能提出證據說明「鄰居故意敲擊鐵捲門，導致犬隻吠叫」，最終以聲明異議無理，駁回告訴，全案仍可上訴。

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