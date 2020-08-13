習近平再推「光盤行動」避浪費　點破中國夏糧危機　

▲中國國家主席習近平近日再提出光盤行動。（圖／路透）

文／中央社台北13日電

中國官方近日公布，目前採購夏糧的小麥產量年減938.3萬噸，且6月進口小麥數量年增197%，為近7年最高。潛在的糧食安全問題，似乎呼應了中國國家主席習近平近日禁止餐飲浪費的呼籲。

習近平近日作出「制止餐飲浪費行為」的「重要指示」，並指要對糧食安全有危機意識。正值中美關係緊張之際，習近平未就此表態，反而帶起新一輪的「光盤行動」，一度令人費解。

不過，從中國的糧食生產數據似乎可窺出端倪。中國國家糧食和物資儲備局官方微博12日發布主產區夏糧收購進度，截至5日，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，年減938.3萬噸。

其中河北收購355.9萬噸，年減93.5萬噸；江蘇收購1083.5萬噸，年減10.8萬噸；安徽收購592.9萬噸，年減222.4萬噸；山東收購661.4萬噸，年減54.4萬噸；河南收購912.4萬噸，年減538.8萬噸；湖北收購139.0萬噸，年增6.8萬噸。

▲光盤行動的背後是中國夏糧危機。（圖／路透）

另外，中國海關7月23日公布的數據顯示，中國6月進口小麥91萬噸，年增197%，創下近7年的最高水平。而中國上半年小麥進口總量達到335萬噸，年增90%。

美國農業部日前的報告指出，中國7月10日起，購買了美國325.9萬噸玉米、129.8萬噸大豆，和32萬噸大麥。

年初中國爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情時，一度傳出部份地區擔憂糧食不足，出現搶購潮。4月時中國商務部消費促進司副司長王斌在記者會中，還強調中國糧食生產連年豐收，庫存豐裕。

不過近幾個月長江和淮河流域洪災嚴重，災情遍及27個省市，農業收成也受衝擊，讓中國糧食安全問題再引關注，這恐怕也是促使習近平在此時疾呼珍惜糧食的箇中原因。