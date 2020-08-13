冷戰40年才剛破冰！暖夫「輪椅推妻」遭撞1死1傷　女車主：沒看到人才撞上

記者葉國吏／綜合報導

台中市74歲林姓老翁11日推著輪椅，帶71歲劉姓病妻去洗腎，不料回程途中莫名遭樓姓婦人開車撞上，導致妻子頭部重創、傷重不治。根據老翁兒子透露，父母2人冷戰40年，直到最近才破冰，沒想到卻發生意外，讓他相當難以接受。

林姓老翁11日到護理之家探望妻子，一如往常推著輪椅，帶著妻子去洗腎，一邊散步。下午2點多，2人即將回到護理之家，待在永春東路旁等過馬路，怎料一輛銀色小客車卻忽然偏離行駛路線，直直朝他們方向撞去，當場將2人撞飛。

▲台中推輪椅散步遭撞飛 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

由於撞擊力道強大，老夫婦被撞飛到半空中，輪椅也扭曲變形。護理之家人員聽聞巨響，紛紛衝出來關心，但劉妻頭部重創，當場失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治；林翁則全身多處骨折、顱內出血，經手術搶救後仍未脫險，昏迷指數只有2，還在加護病房觀察中。

56歲樓姓女駕駛酒測值為零，供稱是「沒看到人才撞上」。警方初步研判，應該是樓女未注意車前狀況釀禍，但12日已報請檢察官相驗，並勘驗樓女行車紀錄器，以釐清確切案情，全案朝過失致死罪偵辦。

根據《聯合報》報導，老夫婦的兒子透露，父親是廢五金自營商，母親公務人員退休，2人因價值觀不同冷戰40年，直到最近父親因為聽他勸告，才願意到護理之家探望媽媽，2人開始破冰後偶爾外出散步、修補感情，豈料卻發生憾事，讓他相當難以接受。