大巨蛋即起復工　許淑華諷：柯文哲送趙藤雄父親節大禮

▲北市都發局在父親節宣布大巨蛋復工。（圖／記者邱顯燁攝）

記者陳家祥／台北報導

爭議不斷的大巨蛋案，北市都發局在8月8日父親節清晨突發布新聞稿，宣布已在7日同意大巨蛋復工。由於大巨蛋仍不符合《建築技術規則》第97、127條，北市府採先發建照、再附註改善的方式，留下爭議。對此，議員許淑華質疑，遠雄申請復工北市府光速處理，還選在8月8日這天昭告天下這個對台北市民來說根本是噩耗的「喜訊」，根本是精心餽贈趙藤雄的父親節大禮。

針對97條安全梯區劃的部分，建管處提到，依建築法，起造人於領得建造執照後辦理開工，並於竣工申請使用執照後始得使用，為建築工程兩道不同關卡。至於大巨蛋不符建築技術規則第97條規定，因屬重大工程，建管處列管於使用執照前完成變更程序，除不減損安全標準外，較通案更加嚴格，提前於第3次變更設計核准時予以列管。

而大巨蛋涉及建築技術規則建築設計施工編第127條疑義部分，建管處表示，依內政部函釋，巨蛋場館本次變更設計申請用途為體育館，無第127條適用，惟建管處秉持嚴加把關精神，於本次變更設計核准時註記列管，未來巨蛋場館若臨時作演唱會使用，須依規定辦理大型群聚活動申請且遠雄應先通案送經台建中心性能設計審查通過，驗證確保逃生避難安全，或申請變更符合第127條之規定。

許淑華表示，之前一再強調容留人數問題，原本遠雄主張大巨蛋所主張的容留13萬人，其實是台灣建築中心性能審查的逃生避難人數，實際營運時須依照環評會結論，就是在2013年前市長郝龍斌任內環評通過的就是59833，柯市長一再公然說謊說他把大巨蛋容留人數從13萬砍到59833，還說開幕營運後再滾動式修正「看狀況增加容留人數」？最後能容忍的人數絕對比郝市長當年核定的59833還高！完全枉顧市民的生命財產安全！

許淑華接著說，復工至完工約1年半，大巨蛋一定會趕在2022年初、市長柯文哲卸任前完工，正式納為柯文哲市長的任內政績。柯市長真的要這樣硬幹？這樣拿台北市民的公共安全權益來換自己的總統大夢？