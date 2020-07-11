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畸戀國三生！已婚女師長相曝「甜美小隻馬」　七星潭1夜3戰獲輕判

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▲▼相傳只要和心愛的人在這海灘上，共同疊起七顆以上的石頭，感情就會受到祝福而長長久久。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲相傳只要和心愛的人在七星潭海灘上，共同疊起七顆以上的石頭，感情就會受到祝福而長長久久。（圖／記者王兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

花蓮一位已婚國中郭姓代課女老師，在15歲男學生阿漢（化名）的主動追求下，答應與他交往，2人成為男女朋友後共計發生5次關係。後來阿漢被甩情緒低落，曝光2人交往的事情，郭女被判處10月有期徒刑，緩刑3年。事件經媒體曝光引起關注，郭姓女老師長相也被曝光，但也有人坦言，郭女可能很難再擔任教職。

根據判決書指出，郭女在2018年禁不起國三男學生阿漢追求，2人進而交往，並在七星潭海灘、涼亭野戰，甚至一晚就發生3次性關係。不過後來阿漢被分手，心情不好找輔導老師訴苦，輔導老師大驚通報，郭女因此被法辦，她也向檢警坦承跟阿漢發生5次性關係。

▲國三男學生阿漢（化名）與郭姓女老師在租屋處發生過2次性關係。（圖／取自免費圖庫Pexels）

法官認為，郭女為人師表卻跟學生發生關係，實在不應該，但考量郭女非社會所稱的「狼師」，故判刑10月、緩刑3年。根據聯合報報導，郭女年約30歲，嬌小可愛、個性活潑有親和力，因只比學生大10多歲，頗受學生歡迎。不過師生戀後，郭女被判刑10月、可緩刑，花蓮縣教育處透露，由於郭女有刑案記錄，未來不可能再獲聘用。

不過值得關注的是，男學生案發時距離16歲僅差半年，由於通姦已經除罪化，若以現在來看這起師生戀是完全合法。對此東吳大學法律系教授蕭宏宜則說，以此案來說，由於2人是兩情相悅，如果只因差半年就判老師重刑「這樣判決有何意義」，所以他覺得法官給郭女緩刑是相當合理。

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