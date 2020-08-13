影／大樹藥局「粉紫」戀愛系、Yahoo奇摩「黑+綠」口罩開搶！5家今開賣懶人包

記者崔子柔／綜合報導

▲大樹藥局今日上新色。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）



為防範疫情再升溫，民眾紛紛屯起口罩，各商家陸續限量推出。今天Yahoo奇摩、大樹藥局將開賣中衛與萊潔的口罩，分別是「黑+綠」、丹寧玫瑰以及薰衣紫等顏色，另外美聯社口罩也在今日開放預購，蝦皮賣場仍提供「福德好罩」。

請繼續往下閱讀...

【大樹藥局】

今（13）日晚間7點於限定門市開賣萊潔口罩，推出戀愛色系「丹寧玫瑰」、「薰衣紫」，每盒50片裝，售價349元，每人每日單店限購1盒。明天全省門市將開賣善存國家隊的彩色口罩以及恆大醫用口罩。

▲兩色於限定門市開賣。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）



【Yahoo奇摩購物中心】

今（13）日早上11點開賣中衛口罩「玩色系列」，顏色僅限低調的「黑+綠」可選，另也有匠心、宏瑋和3M Nexcare的醫用口罩可購買，價格從58元到850元不等。

【美廉社】

今（13）日起至25日開放「不限身分預購」南六醫療口罩，每盒50片裝，售價259元，每人最多限購5盒，訂購完成後5日可至原門市取貨，全台限量5萬盒。

今日一早不少門市開張前就有排隊人潮，但民眾反應，開賣後不到10分鐘預購量就已達門市上限，許多人空手而歸。

▲美廉社五萬份口罩不少門市已銷售一空。（圖／記者許靖騏攝）



【蝦皮購物】

今（13）日下午5點開賣「福德好罩」，每盒50片裝，售價399元。

【PChome 24h】

販售超服貼3D立體口罩，另也有柔蝶防護口罩和日本IRIS V型剪裁三層式口罩，但這2款並非是醫療口罩。