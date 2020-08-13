影／15歲國三生3年後可升格人夫人妻　行政院今將拍板「滿18歲可自主結婚」

記者陳俊宏／綜合報導

未來只要滿18歲的男女，不用經過父母同意就可以結婚了！行政院今天（13日）院會將討論《民法部分條文修正草案》，預計把現行成年年齡由20歲下修至18歲，男女結婚年齡為18歲，預計2023年元旦施行。也就是說，現在的15歲國三生3年後就可自主結婚，升格成人夫、人妻。

▲基於男女平等，行政院將拍板將訂婚年齡都改為17歲，結婚年齡為18歲。（示意圖／記者陳俊宏攝）

依《民法》第980條規定，男未滿18歲者、女未滿16歲者不得結婚；《民法》第981條規定，未成年人結婚應得法定代理人同意，而達法定結婚年齡之未成年人（即男滿18歲未滿20歲，女滿16歲未滿20歲），欲申請結婚登記者，應另附繳法定代理人同意書。

行政院今將舉行院會，討論《民法部分條文修正草案》，預計把現行成年年齡由20歲下修至18歲。行政院發言人丁怡銘表示，基於男女平等，原規定女性訂婚年齡15歲，調整為男女訂婚年齡皆為17歲；至於結婚年齡，行政院也預計將原本規定女性結婚年齡為16歲，調整為男女結婚年齡皆為18歲。他表示，該修正案在立法院完成修法滿2年後的1月1日、預計於2023年1月1日施行。

▼現在的15歲國三生3年後就可自主結婚。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）