朱立倫回台大會計系開課　網友暴動：想修！

▲前新北市長朱立倫 。（資料照／記者張一中攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對一名網友12日在PTT上爆卦，前新北市長朱立倫下學期將重執教鞭在台大開課，朱立倫辦公室晚間證實表示，朱立倫原本就是台大會計系教授，後來由專任改為兼任，無論在擔任行政院副院長、或者新北市長期間都曾開課，此次在系所邀請下回到台大會計系開課，算是恢復原本的兼課。

一名台大生在ptt發文，表示自己在選課系統竟發現朱立倫返台大教書，文中表示「小魯身為台大廢物文組萬年延畢仔，每年選課前都會來看看有什麼涼課可以修，剛剛不小心找到一門會計系的課，看起來很像涼涼的，但授課教授好像是前國民黨主席朱立倫先生呢，原來要回來台大教書了！但名額好像不多，希望能夠搶到，期待開學朝聖」，文一出立刻引起熱烈討論。

朱立倫於2018卸任新北市長後，2019年挑戰國民黨總統初選失利，這段時間勤訪基層、關心政經與地方民生議題，外界認為是累積政治能量，參選下屆黨主席選舉與2024總統大位；在此之前，朱立倫9月將重新回到教職兼課，將在台大會計系開設「 企業經營與公共政策」課程，與年輕學子近距離互動。

貼文一出，網友紛紛留言「修不到了」、「可惡想修」、「 很好啊！培育下一代人才，比當政客有用多了」、「絕對爆滿」、「恭喜，找到新工作了」、「可惜已畢業上不了，不然真的想上上會計學博士的課」、「可惜剛好畢業修不到」