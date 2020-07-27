水漫出來了...長江下游大壩內「挖空開整排餐廳」　官方急要求關閉拆除！

▲秦淮河水位上漲，已淹沒步道。（圖／翻攝自中國之聲）

記者劉亭／綜合報導

長江第三號洪水已經形成，下游水位持續上升，南京段持續超出警戒水位，秦淮河水位超高。秦淮河楊家圩大壩25日被爆出，遭向內挖空建有多間餐廳、酒吧，且已營業多年。當地政府緊急要求這些店家停業，並且進行拆除作業。

受到長江大流量來水和上游降雨影響，秦淮河水位近日一直居高不下，南京市啟動秦淮河流域防汛一級應急回應。南京水務局曾於24日發佈洪水黃色預警，秦淮河流域不少地區的步道、樹木被淹沒，甚至已經有水漫出河堤，滲向周圍街道。

▲秦淮河楊家圩大壩被爆料，肚子被挖空開餐廳，目前正在拆除中。（圖／翻攝自中國之聲，下同）

根據中國之聲報導，這些在大壩「肚子」裡營業的違建餐廳、酒吧，就在楊家圩市民公園、秦淮河大壩下。實際測量當中一間店面，從門口到最深處牆壁約有12公尺左右，高約3公尺，意味著大壩背水坡內，存在著許多長12公尺、高約3公尺、寬度各不相同的空間，經初步測量，餐廳的最深處，已經到達大壩中線部位。

一家酒吧老闆透露，在楊家圩大壩的店面是向江寧城建集團所租借，已長達6年，而且租金逐年遞增，最近已經到一年四五十萬人民幣。他表示，壩體內經常滲水，「最近沒營業了，因為被水淹過，漏水漏的一塌糊塗，經營不下去了」。

事情爆發之後，江寧城建集團一直沒有出面，也沒有說明狀況，讓租屋店主也都一頭霧水。江甯城建集團曾表示，這些酒吧和餐廳本來是「臨時用房」，但臨時用房一用就是6年。

目前大壩內部違規建設、經營的酒吧、餐廳等已經停業，現場施工人員表示，「要把這個像營業的地方拆的就像沒有營業一樣」。江寧城建集團雖然派人拆除除違建，但相關部門卻一直未就此事作出回應。

南京市江甯區政府26日發佈通告，江甯區委、區政府對此事高度重視，立即進行調查處理，將嚴格依據《中華人民共和國河道管理條例》等有關規定，按照防汛安全工作要求，對相關違規建築實施拆除。同時，江甯區紀委監委已介入調查，將依紀依法嚴肅追究相關責任人責任。

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