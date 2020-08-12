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4年談大巨蛋被帶風向　許淑華：柯文哲先為無能道歉

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▲台北市議會市政總質詢,台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於台北市政府同意大巨蛋復工，民進黨市議員許淑華狠酸，這是台北市長柯文哲給遠雄創辦人趙藤雄的「父親節大禮」。然而，許淑華2016年曾說「解約是下策，不能意氣用事」、「既然查不出弊案，就應該談續工條件」也被拿出來諷刺。許淑華為此痛批，4年前和現在的時空背景不同，卻被柯文哲團隊拿出來誤導民眾；同時，她也要求柯文哲先為無能道歉。

許淑華12日在臉書表示，2016年時柯文哲一意孤行要停工，她基於資深議員的立場奉勸，財團不是省油的燈，別意氣用事有何不對？結果柯文哲以公安為由卡大巨蛋，導致世大運開幕式無法在此開幕，許多棒球迷引頸期盼的大巨蛋也因此無法順利蓋完。

許淑華指出，這5年重擊130幾家小包商，目前還仍繼續訴訟中，延宕這麼久的時間，勞民傷財，帶來的只有球迷的失望、無辜牽連的小包商們、光復國小的學童安全，周邊居民的交通衝擊，這些問題柯文哲有在意嗎？有解決嗎？

許淑華再指，從「五大弊案」變「五大案」，從要求停工到現在火速通過，去10月14日都審通過，今年3月25日環差通過，7月17日核發建造，8月7日復工，整個流程共10個月完成復工，「請問柯市長要不要對外先道歉說明自己的無能查不出真相，再來說明復工」。

許淑華痛批，若有正當理由同意復工，不用偷偷摸摸，大可光明正大對外說清楚，「現在又用2016我對他奉勸的話來張冠李戴，當時的情況、時空背景與現在大不相同，而柯團隊就這樣拿出來誤導民眾！柯市長的團隊在歷屆五年後，還是不變，依舊用同樣的手法在帶風向，能否停止抹黑造謠」。

許淑華還說，台北市政還有很多急著處理的問題，與其不停帶風向，不如請他們到公所幫忙基層公務員分擔一些工作，幫助台北市政快速前進，才是真正有實質的作為。

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