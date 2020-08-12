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露營控手刀衝！超夯戶外用品「3折換購」　人型雙面睡袋還能當大衣

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▲▼露營控手刀衝！全聯推出超夯戶外用品「3折換購」，其中超人氣「人型雙面睡袋」還能當大衣。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出超夯露營用品「3折換購」，其中「人型雙面睡袋」還能當大衣，甚至2個拼接秒變雙人床。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

看好國旅和露營正夯，全台更有多達2千家露營場！全聯自8/14起推出全新一檔集點換購活動，首度找來美國當紅品牌「POLeR」合作，推出9款實用又時尚的戶外好物，集點加購以市價換算「最低3折起」，其中人型雙面睡袋更是代表商品之一，除了是睡袋也是大衣，甚至可將2個睡袋拼接秒變「簡易雙人床墊」，而「毛邊楓葉迷彩」印花也讓迷彩控瘋狂。

▲▼全聯首度與美國波特蘭的超夯戶外品牌「POLeR」合作，自8/14～10/15推出為期9週的「隨時隨地都能露營」集點加價換購活動。（圖／全聯提供）

▲全聯看好露營商機，首度與美國波特蘭的超夯戶外品牌「POLeR」合作，推出9款用品集點換購。（圖／業者提供）

近年台灣掀起露營風潮，全聯去年推出2檔與戶外有關的Discovery系列集點換購，都有良好成績，其中「快搭式2人帳篷」更創下3天內換購完畢紀錄！而今年受疫情影響，國旅爆發也帶動戶外活動熱潮，看好商機，首度找來源自美國波特蘭的超夯戶外品牌「POLeR」合作，自8/14～10/15推出為期9週的「隨時隨地都能露營」集點加價換購活動。

此次共有3大類、9款兼具高CP值與時尚的戶外單品，並標榜「在家也可以使用」，包括：經典旅行隨身配件包、戶外折疊式裝備拖車、輕便折疊椅、雙人帳篷、雙面睡袋、雙面斗篷、多功能保冰袋相機袋、可拆三件式鋼刀叉餐具組、戶外杯盤組等，只要用500福利點或集滿10生鮮/咖啡積分，就能以299元至7180元不等價格換購一款。

▲▼露營控手刀衝！全聯推出超夯戶外用品「3折換購」，其中超人氣「人型雙面睡袋」還能當大衣。（圖／記者林育綾攝）

▲超人氣的「雙人帳篷」舒適寬敞、輕巧方便收納，雙層全開式設計在家還可當蚊帳。（圖／記者林育綾攝）

業者表示，美國當紅的Outdoor品牌「POLeR」由一群喜愛旅行、攝影、戶外和冒險的人士所創立，以實用性、時尚角度，打造富有趣味性的戶外質感單品，將設計帶入戶外生活，也不定期推出令人愛不釋手的戶外好物。這次在全聯推出的商品，更使用全新獨家「毛邊楓葉迷彩」印花，以楓葉橘紅色彩，搭配較陽剛的迷彩融合，預計吸引喜愛戶外活動的「迷彩控」為之瘋狂。

▲▼露營控手刀衝！全聯推出超夯戶外用品「3折換購」，其中超人氣「人型雙面睡袋」還能當大衣。（圖／記者林育綾攝）

▲其中超人氣「人型雙面睡袋」能當大衣，裡頭有褲子超保暖，2個還能拼接成簡易雙人床墊。（圖／記者林育綾攝）
 
部分單品還能「一物兩用」，其中「人型雙面睡袋」更是代表之一，它不僅是睡袋也是大衣，還可將2個睡袋拼接成簡易雙人床墊，只要以500福利點+3180元，或1000福利點+2980元、或10生鮮/咖啡積分+2,980元就能換購。

而超人氣的「雙人帳篷」，不僅內部舒適寬敞、輕巧方便收納，雙層全開式設計，在家還可當蚊帳。使用500福利點+7,180元，或使用1000福利點+6,980元、10生鮮/咖啡積分+6,980元就能換，相當於市價4.8折起。

▲▼露營控手刀衝！全聯推出超夯戶外用品「3折換購」，其中超人氣「人型雙面睡袋」還能當大衣。（圖／記者林育綾攝）

▲「隨時隨地都能露營」集點加價換購活動，自8/14～10/15推出為期9週。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，全聯也於8/14起同步展開「中元感恩月」，祭出「7大好禮」回饋消費者，除了超過3000款商品挑戰全年最低價之外，還有指定8天使用PX Pay儲值金支付單筆滿800元、贈640福利點，最高享8%回饋，以及滿額抽千萬福利點、品牌月福利點8倍送等。

其他量販超市也在中元節推出各項優惠，如家樂福推出上百支商品「買一送一」、指定商品「紅利點數10倍送」。頂好超市祭出「最低85折」、獨家日本點心2件78元。愛買則推出全館「上萬件商品最低46折起」，更特別引進近100項大包裝商品，8/15(六)、8/16(日)還有會員日購活動。

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