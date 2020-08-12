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陸副外長：美國對TikTok進行有罪推定「是強盜的邏輯」

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▲聯合國人權理事會上的樂玉成。（圖／CFP）

▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部副部長樂玉成11日接受媒體採訪時表示，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，威脅在45天內強制出售或禁用，分明是「強盜的邏輯，明火執仗的搶劫！」

樂玉成提到，TikTok為求生存，近一年來一直與美方溝通，對於美方提出的要求，如管理層全部聘用美國人、用戶數據全都存儲在美國和新加坡、公開審核政策和算法源代碼、僱傭1500名美國員工、承諾創造1萬個就業崗位等幾乎全部滿足，但還是在劫難逃，即使被收購也要把大筆錢交給美國政府。

▼TikTok在美業務面臨危機。（圖／CFP）

▲▼字節跳動,TikTok,抖音。（圖／CFP）

樂玉成指出，TikTok是一個給美國民眾提供休閒娛樂、才藝展示、交流分享的平台，跟國家安全毫不相干，然而匹夫無罪，懷璧其罪，TikTok賣血、斷臂，美國仍要置它於死地，即使換血都不行，唯一真實原因就是它有中國血統，「針對一家中國民營企業，從總統到各個強力政府部門全都撲了上來，就像幾隻老虎張牙舞爪圍獵一隻小兔子，全世界的人都看在眼裡，對美國這種巧取豪奪很不齒。」

樂玉成還說，美國同樣是以莫須有的藉口在全球剿殺華為，連孟晚舟這樣一個弱女子都不放過，不少中國企業都膽戰心驚，高管都不敢涉足美國，「人們不禁要問，美國一向標榜的自由市場、競爭中立、法治精神都到哪去了？」

樂玉成強調，美國自身污跡斑斑，還針對別國搞什麼「清潔網絡」，把國際互聯網變成了「美國單邊網」。

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