交通部砸1.5億開發「山寨版Google地圖」　3年才2000人用！爆料後偷偷下架

▲交通部推出UMAJI軟體，宣稱整合所有交通通勤資訊，如今卻連這套軟體都看不見。（圖／CTWANT提供）

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為了疏散車潮，幫助民眾即時掌握路況，交通部前後豪砸新台幣1億5千萬元打造了「UMAJI APP」（遊買集），雖然開發費用足足高出行情價70倍，卻被譏為是「山寨版Google Map」。今年5月間，交通部長林佳龍拍胸脯保證，7月間使用人數會達到10萬人，豈料話一說完，交通部便偷偷下架遊買集，至今仍無聲無息，而下架前的用戶數只有2千多人，立委高虹安氣得酸嗆：「政府花錢不手軟，超級大方！」

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近兩個多月來，民眾面對國內疫情緩和、國際旅遊受阻，引爆一波又一波的報復性國內旅遊熱潮，卻經常被塞在路上，每每壞了興致。其實，交通部為了疏散車潮，早就透過大數據於二○一七年九月上架推出「遊買集」APP，號稱宛如「隨行祕書」，不但能夠提供即時路況資訊，還能享受合作商家的優惠折扣。然而，耗費一億五千萬元公帑的遊買集，五月間卻偷偷下架至今，近三年來的用戶數僅有二千多人而已，相當於服務一位民眾就得花七萬五千元。

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民眾黨立委高虹安早就看出遊買集的問題，今年五月二十二日質詢交通部長林佳龍時，要求改善遊買集介面過於陽春和流暢度太差等問題，當時林佳龍承諾：「今年七月一定會改善，並讓使用人數達十萬人！」

▲UMAJI軟體第二代由遠傳電信與美創資通共同合作開發，卻一直困陷第一代介面「卡卡的」的問題，無法脫胎換骨。（圖／翻攝畫面）

然而，交通部官員事後卻狠狠打臉林佳龍。在遊買集的改善期程計畫中，今年最後一季，用戶數只能達到四千人，得到明年第四季才能達到十萬人的「部長目標」。「很顯然部長也不了解這款由交通部推出的APP進度，沒人清楚公帑到底花到哪裡去了？」高虹安質疑。

不僅林佳龍和部屬的認知存在嚴重落差，更扯的是，高虹安質詢完隔天（五月二十三日），遊買集就被下架，至今依然無消無息。對於遊買集的種種爭議，交通部表示，八月中將上架的遊買集APP，是第二代的延伸版，除了加入新的共乘功能，也會在原有功能上進行優化，且目前正研擬電子票券QR code的整合技術，希望能在更新版中加強電子票券的普及度。

▲民眾黨立委高虹安接獲不少民眾投訴，UMAJI（左）與Google Map（右）的功能大同小異，連介面也有8成像。（圖／翻攝畫面）

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