凱鈿攜手VACAN打造「新常態」後疫經濟模式　推「空位地圖」App

▲「空位地圖」App。（圖／凱鈿行動科技提供）

記者邱倢芯／台北報導

自新冠肺炎疫情爆發後，打亂了人民既有的生活型態，而包含台灣在內的部分國家開始邁入了「新常態」後疫情生活中；為了在經濟振興和民生健康安全之間找到平衡點，軟體服務公司凱鈿行動科技（Kdan Mobile）宣佈與今年進軍台灣的日本AI/IoT公司VACAN合作，結合電子簽名技術和AI/IoT技術，推出了「空位地圖」App。

這款「空位地圖」App能大幅減少店家管理店內座位與接聽電話的時間，有效優化管理流程與降低成本，也讓消費者能透過手機即時看到店內空位狀況，隨時安排時間前往店內消費，省下排隊時間也能評估人潮風險。

凱鈿認為，疫情爆發之後，新常態的經濟型態蘊育而生，透過網路數位化、人工智慧（AI）、機器人協助的經濟模式已成為主流。當全球各國皆在思考如何有效維持社交距離又能重啟經濟時，VACAN以其最新的AI/IoT技術結合凱鈿的點點簽（DottedSign）電子簽名技術提供在地化運用、展開今後在台灣的合作。此結合將能幫助新型數位科技更加落實應用於工作流程與生活消費中，有效減少接觸又能增加效率、節省時間成本。

事實上，凱鈿於2019年十月推出了電子簽名服務點點簽（DottedSign），並已成功打入如美食外送和預約內用平台foodomo等商家的簽約流程中。於疫情期間協助客戶大幅降低面對面的風險又能完成簽約流程，遠端簽署數量成長三倍，因而吸引日本科技公司VACAN的注意。與VACAN合作的台灣店家將可以直接在iOS、Android及網頁瀏覽器上使用電子簽名服務。