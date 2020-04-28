凱鈿攜手BiiLabs　為電子簽名服務「點點簽」導入區塊鏈技術

▲點點簽導入區塊鏈強化「電子簽名」的資料安全性。（圖／點點簽提供）

記者姚惠茹／台北報導

國內軟體服務商凱鈿行動科技(Kdan Mobile Software Ltd.)旗下的電子簽約服務點點簽(DottedSign)攜手區塊鏈新創公司BiiLabs合作，導入分散式帳本技術 (Distributed Ledger Technology；DLT) 確保資料儲存與驗證安全無虞，強化線上文件簽署流程的安全性，讓企業不必擔心資安外洩的風險。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球企業紛紛啟用遠端協作工具，但又擔心會造成資安問題，根據微軟亞太地區微軟數位犯罪防治中心(DCU)統計，疫情延燒期間，網路駭客透過網路釣魚和勒索軟體的惡意攻擊增加五倍。

凱鈿執行長蘇柏州表示，企業尋找雲端解決方案的同時，文件簽核成為商業行為中廣泛應用數位化的環節之一，而點點簽電子簽名服務透過數位化的文件簽署流程，讓員工無須出門也能有效率地完成合約簽署、即時追蹤任務進度，大幅減少紙本文件簽核造成的紙張浪費與面對面溝通成本。

▲點點簽導入區塊鏈技術。（圖／點點簽提供）

蘇柏州指出，為了提升資料的安全性，點點簽與BiiLabs合作導入分散式帳本技術(DLT)，藉由區塊鏈去中心化的特性，避免依賴單一資料存儲，並運用分散式節點相互驗證，降低有心人士的攻擊及竄改驗證資料等問題，同時透過現代密碼學的手法， 確立資料一致性及其存在證明。

蘇柏州進一步指出，電子簽約和區塊鏈的結合應用有很大的市場潛能，這次點點簽與BiiLabs合作不僅幫助點點簽實現最高的資料安全性，同時也期待提供區塊鏈生態圈業者更完整的電子簽約解決方案。

凱鈿行動科技是國際化的軟體服務(SaaS) 廠商，致力提供生產力與創造力工具，旗下產品包含 Document 365 PDF文件編輯、Creativity 365 多媒體內容創作、點點簽(DottedSign) 電子簽名以及Kdan Cloud雲端共享服務，至今全球已破2億的下載量，期許成為「行動工作領導品牌」。