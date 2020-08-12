毒中藥風波中醫看診率降2成！中醫師全聯會補助民眾「5成檢驗費」

▲消基會召開把關中藥用藥安全，中醫師全聯會補助重金屬檢驗記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台中市盛唐中醫診所自費中藥遭檢出使用含硃砂或鉛丹禁藥，時隔不到一週，九褔中醫診所也被驗出體內重金屬超標。消基會今（12日）召開記者會指出，事件發生導致看診率掉2成，造成民眾擔心，必須捍衛全台8千名中醫師，呼籲主管機關應全面清查，中醫師全聯會也將補助民眾送檢50%費用。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，硃砂是禁藥，原本是有鎮靜安神功效，但其毒性強，過往曾發生因含汞、鉛曾造成內服中毒事件，因此早在2005年即禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，2010年再禁止硃砂用於中藥製劑當中，含有硃砂的中藥藥品許可證都必須下架回收。

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▲消基會表示，中醫師公會全聯合會將提供50%的檢驗費用補助。（圖／記者許展溢攝）



消基會祕書長吳榮達說，去年底開始中醫院所就診率開始上升，但事件發生對中醫有很大的打擊。柯富揚認為主管機關要去清查所有中藥來源，列清冊了解到底哪裡還有硃砂，並進一步管理，事件發生後全台中醫看診率也降2成，必須幫全國合法醫療院所和8千名醫師證明都是沒問題的，此次事件只是個案。

另外，吳榮達提到，近年民眾取得中藥藥品送到消機會檢驗，主要是檢測重金屬跟西藥殘留，近5年統計， 檢出含有西藥殘留數有72件，重金屬只有8件，送檢有一部分是從合格中醫院所開出，部分不是，也就是市面上有很多管道可以拿到中藥藥品，其中有許多疑慮，但對民眾健康有很大危險性，主管機關要對販賣藥材的中藥行等通路都做百分百查緝，了解是否有囤積禁品或賣給中醫師等情況，尤其明明是禁藥，主管機關卻不主動清查。

▲柯富揚強調全台合格中醫院所和中醫師都沒問題。（圖／記者許展溢攝）



消基會董事長雷立芬表示，為避免本事件造成民眾對中藥用藥的不安疑慮升級為恐慌，即日起消費者委託消基會檢驗的中藥含重金屬（鉛、汞、鎘），中醫師全聯會將提供50%的費用補助，凡屬台灣合格中醫醫療院所所開立的中藥，併同醫療院所藥袋影本或者就診收據影本，以及中藥藥量30公克，消費者可多加利用。