「紓困3.0」追加2100億預算書僅42頁　國民黨團反對召開第二次臨時會

▲立法院預計8月下旬召開第二次臨時會，處理「紓困3.0」特別預算案。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院預計8月下旬召開第二次臨時會，處理「紓困3.0」特別預算案。不過，國民黨團11日發出聲明，批評紓困3.0預算書內容過於簡陋，總預算高達2100億元，卻只用42頁說明，明顯藐視國會；此外，國民黨團也批評民進黨執政後召集臨時會常態化，已成惡性發展，反對臨時會變成執政黨的策略立法工具，立法院不該變成行政院的附屬機關。

國民黨團指出，行政院推動「紓困3.0」，該預算書總體預算高達2100億元，但僅有42頁，且其中預算總說明部分僅佔6頁，平均一頁需花納稅人50億元，國民黨團反對這種「字字千金」的預算編列方式，民脂民膏不能如此濫用。

國民黨團表示，考量我國目前財政已日趨窘困，經國民黨團提案，朝野一致要求國家發展委員會針對嚴重特殊傳染性肺炎對我國整體經濟發展、產業及勞工面向之衝擊，向立法院提出評估報告，然而行政院至今置若罔聞，導致國民黨無法監督行政部門是否針對相關資源做出最有效率的運用。

國民黨團強調，該立院決議是朝野共識，在行政部門未送「評估報告」下，民進黨即挾國會多數席次優勢，擬逕自召開第二次臨時會，此舉等同「護航」、「放水」，不尊重國會監督機制，國民黨團無法苟同。

國民黨團表示，此次新冠肺炎特別預算已編列2100 億元（原預算600億元、第1次追加預算1500億元），但因行政部門顢頇，導致本次追加預算竟歸墊移緩濟急數223億元，其餘1877 億元係因防疫需求及紓困而增加編列，顯對於疫情對國內衝擊及影響預判失準，民進黨不思檢討，卻一再以紓困振興為名大撒幣，國民黨團反對此時召開臨時會替其背書。

國民黨團也提到，紓困特別條例第7條已授權指揮中心為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施，行政院日前追加2100億元紓困振興預算，包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等，其中約有1236億元用於回補部會預算。既然此次追加預算有過半用來償還已墊付振興、紓困款項，自無急迫之正當性，即使完成委員會審查，亦需交付1個月冷凍期，最快9月下旬才可通過，時程接近下會期開議，無急迫性也無特殊性，此時召開第二次臨時會已無特別意義。

國民黨團強調，立法院召開臨時會應該以具有急迫性與臨時性為前提，否則立法院動輒召開臨時會，讓臨時會成為常態化，使臨時會失去了「臨時性」、「急迫性」的意義。回顧民進黨2016年執政後，立法院召集臨時會成常態化，已成惡性發展趨勢。立法院第九屆八個會期每會期都曾舉行臨時會，第三會期時更舉行三次臨時會，四年總計召集10次臨時會，創下歷屆之最。

立法院第十屆第一會期還沒結束，執政黨已打算召開第二次臨時會，國民黨團呼籲，臨時會不應變成執政黨的策略立法工具，立法院不該變成行政院的附屬機關；國民黨團反對執政黨一再以多數暴力欺凌民主，臨時會想怎麼開就怎麼開，此舉已傷害民主憲政正常運行。

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