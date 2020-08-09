影／點外賣地址備註2樓…台中女慘遭外送員「重拳揮左臉」！氣炸還原過程

記者柯振中／綜合報導

台中有名女子叫外送到2樓店面，但外送員送餐到場，嘴裡不斷碎念，甚至還嗆聲「以後別叫外送」，讓她相當生氣，把零錢摔在地上，痛罵對方「什麼態度」。沒想到外送員見狀，朝著女子的臉揮了一拳，還不斷拉扯對方的頭髮，店門口秒變暴力現場。

這名女子在臉書社團「爆料公社」中分享，她8日晚間叫外送，地址填了2樓店面，等著外送員到場，就能吃晚餐，沒想到對方送到後，開始不斷碎念，還嗆女子「以後不要再叫Uber」，讓她十分生氣。

外送員重重地把找錢放到女子手上，女子接過後，立刻甩在地上，開始怒罵對方，沒想到竟然被打了一拳，頭髮也不斷被拉扯，場面十分激烈。

▼外送員打完女子，還把對方向外拉扯。（圖／翻攝《東森新聞》）



等到警方到場，外送員才坦承錯誤，承認自己情緒不穩，有意願與女子談和解。根據《東森新聞》報導，女子出面說明，當時她有在App裡備註「地址在2樓」，沒有寫錯，且當下也有訊息告知，店裡有客人，需要將餐點送上來，沒想到還是被嗆。

她提到，對方找錢動作粗魯，讓她感到有點生氣，接著又出言嗆她，她才把手中的找錢摔到地上，「但最後那還是我自己撿回來啊，你就算看到我這個動作，你不爽，也不關你的事啊，因為我沒有動手」，沒想到對方竟然直接出拳，因此才氣炸PO網。

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